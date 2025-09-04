Un cunoscut culturist a murit la scurt timp după ce a câștigat titlul „Mr. Olympia”. Ce spun anchetatorii

Culturistul Erik Markov a murit subit, la doar câteva luni după ce a câștigat titlul „Mr. Olympia”, reușită care îi permitea să intre în circuitul profesioniștilor.

La scurt timp de la publicarea veștii, omagiile aduse sportivului au început să curgă pe rețelele de socializare, informează news.com.au.

Potrivit primelor informații, se pare că nu este cunoscută în acest moment cauza exactă a morții lui Markov, informează presa internațională.

Erik Markov își câștigase recent intrarea în circuitul profesionist

Markov, originar din Spania, și-a câștigat accesul în lumea culturismului profesionist în luna mai, după ce a câștigat competiția Mr Olympia, o competiție de amatori.

„Mi-am transformat visul în realitate – mi-am primit permisul de turneu”, a scris el pe Instagram la acea vreme, distribuind o fotografie în care se sărută cu partenera sa, Lucia Barahona. În aceeași postare, el i-a transmis un mesaj iubitei sale, mulțumindu-i pentru răbdarea și „dragostea necondiționată” pe care i le-a arătat de-a lungul timpului.

„Ești partenera mea pe viață, cel mai bun prieten al meu, puterea mea liniștită, calmul meu în haos”, scria el.

Deși obținuse o victorie importantă pe plan profesional, prin accederea în ligile superioare ale culturismului, Markov a scris atunci că principala victorie din viața sa este, de fapt, relația pe care o avea cu Barahona.

Aceasta din urmă s-a declarat șocată de moartea subită a sportivului, spunând, tot pe rețelele de socializare, că va avea nevoie de timp pentru a putea accepta că Erik nu mai e alături de ea.

„Nu mă simt în stare să o fac acum și încă nu am procesat această situație prin care trecem atât familia lui, cât și eu. Din respect pentru el și familia lui, nu voi reposta nimic. Îmi pare rău”, a fost mesajul scurt transmis de iubita lui Erik pe Instagram.

Lumea culturismului a fost zguduită de o serie de decese în ultimele luni. Luna trecută, influencer-ul de fitness Hayley McNeff a murit subit la vârsta de 37 de ani. Fostul profesionist IFBB Craig Licker, care a concurat în 13 evenimente profesioniste, a murit la vârsta de 57 de ani. Culturista spaniolă Lorena Blanco, tot în vârstă de 37 de ani, a murit după ce a suferit un posibil atac de cord. Ea se pregătea să participe la competiția Ms Olympia, care va avea loc la Las Vegas la sfârșitul acestui an. Iar în iulie, influencer-ul de fitness Christina Bitner a murit la doar trei zile după ce a împlinit 41 de ani.

