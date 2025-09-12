Acasă » Știri » Un elev de 12 ani a murit în fața unei școli din Maramureș, în timp ce își aștepta mama. Băiatul abia ieșise de la ora de sport

Un elev de 12 ani a murit în fața unei școli din Maramureș, în timp ce își aștepta mama. Băiatul abia ieșise de la ora de sport

De: Mirela Loșniță 12/09/2025 | 17:58
Un elev de 12 ani a murit în fața unei școli din Maramureș, în timp ce își aștepta mama. Băiatul abia ieșise de la ora de sport

Incident șocant în Maramureș. Un elev de 12 ani a murit chiar în fața unei școli, în timp ce își aștepta mama. Elevul tocmai ieșise de la ora de sport și ar fi făcut infarct. Încă de dimineață copilul ar fi spus că nu se simte bine, dar a continuat să rămână la școală.

Un incident tragic a avut loc la Școala Gimnazială din localitatea maramureșeană Băița de Sub Codru, unde un elev în vârstă de 12 ani, fiul secretarei școlii, a murit după ce a leșinat în fața unității de învățământ, în timp ce își aștepta mama pentru a merge împreună acasă.

Un copil de 12 ani a murit în fața școlii, în timp ce își aștepta mama

Încă de dimineață băiatul ar fi spus că nu se simte prea bine, însă a decis să rămână la ore. La ora de sport ar fi jucat fotbal și ar fi spus de câteva ori că nu se simte bine. După ora de sport, elevul a vrut să își sune mama, pentru a-i spune că se simte foarte rău, însă nu a mai apucat și a căzut la pământ. După un apel disperat la 112, la fața locului au venit două echipaje SMURD, EPA de la Fărcașa și TIM-ul de la Baia Mare, conform Antena 3 CNN.

Băiatul a fost găsit inconștient, nu respira și a fost solicitat de urgență și sprijinul elicopterului SMURD de la Jibou. Medicii au făcut tot posibilul să îl salveze pe copil, însă băiatul nu a mai putut fi salvat. Timp de aproape o oră i-au fost efectuate manevre de resuscitare, fără niciun rezultat. Medicii au fost nevoiți să declare decesul copilului de 12 ani.

Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit...

Polițiștii continuă cercetările și au deschis un dosar penal. Necropsia va stabili exact cauzele care au dus la decesul minorului.

Răsturnare de situație! Cine spune că profesoara din Mehedinți nu s-a sinucis: „Sâmbăta seara a plecat de mine, îi făcuse…”

Mărturiile elevilor despre profesoara din Drobeta Turnu Severin bagă anchetatorii în ceață. Ce făcea femeia la școală

Tags:
Iți recomandăm
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Știri
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se…
Iasmina, adolescenta de 15 ani care s-a electrocutat în baie, a murit. Familia e devastată de durere: ”Îți mulțumim că ne-ai dat șansa să te avem ca fiică!”
Știri
Iasmina, adolescenta de 15 ani care s-a electrocutat în baie, a murit. Familia e devastată de durere: ”Îți…
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
Gandul.ro
Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde....
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Parteneri
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au...
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Click.ro
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe...
ULTIMĂ ORĂ: Elev de 12 ani MORT în fața școlii, în timp ce-și aștepta mama! Cum s-a produs tragedia
WOWBiz.ro
ULTIMĂ ORĂ: Elev de 12 ani MORT în fața școlii, în timp ce-și aștepta mama!...
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în...
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
Digi 24
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina...
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția
Digi24
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă...
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Două ore de meditații gratuite pentru elevii din România. Unde se vor desfășura orele suplimentare
kanald.ro
Două ore de meditații gratuite pentru elevii din România. Unde se vor desfășura orele suplimentare
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și...
Dana Roba s-a despărțit de iubitul său! Șocant, ce i-a făcut soțul său, în plin proces de divorț
kfetele.ro
Dana Roba s-a despărțit de iubitul său! Șocant, ce i-a făcut soțul său, în plin...
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
WOWBiz.ro
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce...
Un elev de clasa a VI-a a murit în faţa şcolii, în Maramureş. I s-a făcut rău în timp ce o aştepta pe mama lui
observatornews.ro
Un elev de clasa a VI-a a murit în faţa şcolii, în Maramureş. I s-a...
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Etichetele din UE dezvăluie slăbiciunile noilor iPhone-uri: cum se compară 17 Pro Max și Air cu concurența Android
go4it.ro
Etichetele din UE dezvăluie slăbiciunile noilor iPhone-uri: cum se compară 17 Pro Max și Air...
Care sunt cele mai sănătoase ouă: ALBE sau MARO?
Descopera.ro
Care sunt cele mai sănătoase ouă: ALBE sau MARO?
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus...
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la adresa autorităților române
Fanatik.ro
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la...
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în ultimele zile de mercato: “Ar fi o lovitură”
Fanatik.ro
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în...
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră...
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
Romania TV
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
Informație pentru proprietarii de case. Distanța legală dintre streașină și linia de hotar. Ce spune Codul Civil. Vecinii te pot da în judecată
Capital.ro
Informație pentru proprietarii de case. Distanța legală dintre streașină și linia de hotar. Ce spune...
Începe noul sezon Vocea României. Care va fi surpriza serii
evz.ro
Începe noul sezon Vocea României. Care va fi surpriza serii
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
Gandul.ro
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta...
Ce femeie frumoasă. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
as.ro
Ce femeie frumoasă. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat...
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
Sora profesoarei din Drobeta Turnu Severin găsită moartă în casă alături de fiul ei neagă că și-ar fi ucis copilul. S-a luptat 10 ani să devină mamă:
radioimpuls.ro
Sora profesoarei din Drobeta Turnu Severin găsită moartă în casă alături de fiul ei neagă...
Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la bere şi bannere pe stadioane. Când intră în vigoare
Fanatik.ro
Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la bere şi...
Plângere penală! Gigi Becali, patronul FCSB, are din nou probleme cu legea pentru că ar fi ridicat ilegal o biserică: „Pe terenul meu și în țara mea fac ce vreau”
Fanatik.ro
Plângere penală! Gigi Becali, patronul FCSB, are din nou probleme cu legea pentru că ar...
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Monica Davidescu revine pe marele ecran! Gestul făcut de soția lui Aurelian Temișan a lăsat producția ...
Monica Davidescu revine pe marele ecran! Gestul făcut de soția lui Aurelian Temișan a lăsat producția fără cuvinte: “Uite că s-a întâmplat!”
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Iasmina, adolescenta de 15 ani care s-a electrocutat în baie, a murit. Familia e devastată de durere: ...
Iasmina, adolescenta de 15 ani care s-a electrocutat în baie, a murit. Familia e devastată de durere: ”Îți mulțumim că ne-ai dat șansa să te avem ca fiică!”
Soția lui Charlie Kirk, prima reacție după asasinarea activistului. Erika nu-și poate reveni din ...
Soția lui Charlie Kirk, prima reacție după asasinarea activistului. Erika nu-și poate reveni din șoc: ”Inima mea este zdrobită”
3 zodii își schimbă destinul începând de la 1 octombrie 2025. Oportunități NEAȘTEPTATE în carieră ...
3 zodii își schimbă destinul începând de la 1 octombrie 2025. Oportunități NEAȘTEPTATE în carieră și relații!
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat ...
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat repatrierea
Vezi toate știrile
×