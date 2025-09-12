Un elev de 12 ani a murit în fața unei școli din Maramureș, în timp ce își aștepta mama. Băiatul abia ieșise de la ora de sport

Incident șocant în Maramureș. Un elev de 12 ani a murit chiar în fața unei școli, în timp ce își aștepta mama. Elevul tocmai ieșise de la ora de sport și ar fi făcut infarct. Încă de dimineață copilul ar fi spus că nu se simte bine, dar a continuat să rămână la școală.

Un incident tragic a avut loc la Școala Gimnazială din localitatea maramureșeană Băița de Sub Codru, unde un elev în vârstă de 12 ani, fiul secretarei școlii, a murit după ce a leșinat în fața unității de învățământ, în timp ce își aștepta mama pentru a merge împreună acasă.

Un copil de 12 ani a murit în fața școlii, în timp ce își aștepta mama

Încă de dimineață băiatul ar fi spus că nu se simte prea bine, însă a decis să rămână la ore. La ora de sport ar fi jucat fotbal și ar fi spus de câteva ori că nu se simte bine. După ora de sport, elevul a vrut să își sune mama, pentru a-i spune că se simte foarte rău, însă nu a mai apucat și a căzut la pământ. După un apel disperat la 112, la fața locului au venit două echipaje SMURD, EPA de la Fărcașa și TIM-ul de la Baia Mare, conform Antena 3 CNN.

Băiatul a fost găsit inconștient, nu respira și a fost solicitat de urgență și sprijinul elicopterului SMURD de la Jibou. Medicii au făcut tot posibilul să îl salveze pe copil, însă băiatul nu a mai putut fi salvat. Timp de aproape o oră i-au fost efectuate manevre de resuscitare, fără niciun rezultat. Medicii au fost nevoiți să declare decesul copilului de 12 ani.

Polițiștii continuă cercetările și au deschis un dosar penal. Necropsia va stabili exact cauzele care au dus la decesul minorului.

