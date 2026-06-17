Un multimilionar de 79 de ani își caută o soție care să-i ofere un moștenitor. Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească viitoarea parteneră

Multimilionarul Benjamin Slade, în vârstă de 79 de ani, din Marea Britanie și-a creat conturi pe Tinder, a publicat anunțuri în ziare și a jucat într-un serial de televiziune, totul în încercarea de a-și găsi o soție care să-i dăruiască un moștenitor pentru averea sa de milioane de dolari.

Benjamin Slade, în vârstă de 79 de ani, este un milionar din Marea Britanie cu o avere netă estimată la zeci de milioane de dolari. Construită prin industria transporturilor maritime, investiții și un vast portofoliu imobiliar, averea sa este strâns legată de istoria familiei sale din Somerset. El deține un conac istoric din secolul al XIII-lea, cu 50 de camere, situat pe un domeniu de 530 de hectare.

Deoarece își dorește ca numele său să fie purtat mai departe de un moștenitor, Benjamin Slade a devenit cunoscut în spațiul public datorită anunțurilor prin care caută o parteneră care să-i dăruiască un moștenitor. Multimilionarul are o listă clară cu cerințe și interdicții de care viitoare sa parteneră trebuie să țină cont. Are standarde foarte clare, de la vârstă, înălțime, zodie, naționalitate până la statut financiar.

Ce zodie trebuie să fie viitoarea soție a multimilionarului britanic

Baronul și-a reluat recent căutare unei soții, enumerând o serie de cerințe pentru viitoarea mireasă. Deși se apropie de vârsta de 80 de ani, acesta își dorește o soție care să îi ofere copii, să dețină licență pentru a pilota un elicopter și să fie născută în zodia scorpion.

„Scorpionii, cititorii ziarului „The Guardian” și persoanele din țări al căror nume începe cu litera „I” sau care au verde în steag nu trebuie să-și depună candidatura. O licență de pilot de elicopter și cunoștințe juridice ar fi utile”, a spus Sir Benjamin.

Și, evident, el caută o femeie cu 30-40 de ani mai tânără pentru a-și îndeplini nevoia principală: să se asigure că averea sa va fi transmisă urmașilor săi, căsătorindu-se cu mama acestora pentru a garanta pe deplin încheierea afacerii. El a adăugat că, dacă viitoarea sa soție are o fiică de vârstă intermediară, nu are nimic împotrivă.

Ce salariu primește viitoare soție a baronului britanic

În 2021, după un tratament de fertilizare in vitro încununat de succes, Benjamin Slade a devenit tatăl unei fetițe împreună cu poeta americană Sahara Sunday Spain, în 2021, dar apoi a anulat două nunți cu ea, iar în prezent nu mai ține legătura cu copilul său.

„Este de necrezut că, după tot ce s-a întâmplat, el încă mai vorbește despre dorința de a avea copii”, a declarat Sahara Sunfay Spain pentru Daily Mail.

Noua soție a lui Sir Benjamin ar urma să primească un salariu anual de 50.000 de lire sterline – sau puțin peste 66.000 de dolari, cazare și masă incluse, deși baronul se confruntă cu probleme de lichidități și ar prefera ca soția sa să dispună de o avere proprie. De asemenea, multimilionarul și-a exprimat slăbiciunea față de femeile din Germania, SUA și țările din nordul Europei, pe care el consideră mai apropiate de stilul său de viață.

„Un mic capital propriu și un venit ar fi de ajutor. O avere considerabilă ar fi și mai de ajutor!”, se menționează în lista lui Sir Benjamin.

Se pare că milionarul poartă discuții pentru a-și vinde imensa sa proprietate, pe care familia sa o deține din 1772, unui grup hotelier de lux. Anterior, el își închiria proprietatea pentru nunți, dar afacerea a suferit pierderi uriașe în timpul pandemiei.

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