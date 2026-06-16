Doliu în familia afaceristului “Bacriz” cu o avere de 100 de mil €. Ahmed Bakri a murit la 65 de ani, răpus de probleme. Fiul său, anchetat după ce a furat haine de 580 de lei

Cel mai mare dezvoltator din Craiova a decedat în urmă cu puțin timp! Este vorba despre omul de afaceri de origine iraniană Ahmed Bakri, stabilit în Craiova, care era cunoscut ca unul dintre cei mai discreți, dar influenți, milionari din zona de sud a țării. Numele său este asociat cu grupul de firme „Bacriz”, o rețea de bussiness dezvoltată în special în domeniul transporturilor și al imobiliarelor. CANCAN.RO are detalii despre ultimele clipe din viața milionarului, dar știe și ce i-ar fi cauzat acestuia decesul.

Dacă locuiești în zona de Sud a țării sau ești pasionat de bussiness este imposibil să nu fi auzit de brandul Bacriz deținut de frații Bakri. Afacerile familiei s-au extins de la an la an, iar Ahmed Bakri a ajuns unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din România. Era cel mai mare dezvoltator imobiliar din Craiova, deținând trei din cele mai exclusiviste cartiere din oraș, iar înainte de afacerile cu imobiliare acesta a deținut prima linie de transport local din Craiova. În urmă cu puțin timp, acesta a suferit un infarct, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Problemele sale de sănătate au pornit însă pe fondul unor tensiuni în familie.

Ce i-a determinat moartea celebrului om de afaceri

Ahmed Bakri, alături de frații săi, era unul dintre cei mai apreciați și respectați oameni de afaceri din Oltenia. Milionarul, a cărui avere ar fi estimată undeva la 100 de milioane de euro, avea probleme de sănătate, suferind o intervenție chirugicală la stomac în urmă cu aproape trei ani, în septembrie 2023. Dar, problemele sale de sănătate nu ar fi însă cele care i-au adus sfârșitul, spun apropiații, asta pentru că milionarul ar fi suferit enorm din cauza problemelor cu legea pe care le avea fiul său.

Ahmed Bakri avea trei copii: două fete, Asil Bakri și Nanu Bakri, care au terminat facultatea de Medicină din Craiova, spun sursele noastre, și se ocupau împreună de o clinică locală și un fiu, Laith Bakri, care însă i-a creat tatălui său numeroase probleme. Tânărul era judecat într-un dosar de furt calificat după ce ar fi furat mai multe haine dintr-un magazin din municipiu. Incidentul s-a petrecut în urmă cu o lună și jumătate, iar oamenii legii sosiți la fața locului au constatat că Latih ar fi încercat să fure produse în valoare de 580 de lei. Desigur că toată lumea a fost șocată, având în vedere că Latih este moștenitorul unei averi impresionante. În apărarea sa, tânărul în vârstă de 24 de ani a spus că nu dorea, de fapt, să fure nimic, ci doar răspundea unei provocări pe internet în care încerca să demonstreze că poate sustrage hainele fără să fie prins. Totuși, de menționat este că tânărul avea la el un obiect ascuțit cu lamă de 20 cm.

În urma acestui incident, Latih a fost condamnat la închisoare. În plus, acesta avea o altă condamnare la 1 an și 8 luni de închisoare cu executare după ce, împreună cu câțiva interlopi periculoși din Craiova, a lovit un angajat al Administrației Naționale a Penitenciarelor într-un local. Sursele CANCAN.RO ne-au dezvăluit că Ahmed Bakri ar fi fost extrem de afectat de problemele cu legea pe care le avea fiul lui pe care încerca de mai multă vreme să-l pună pe calea cea dreaptă. Ba chiar, în urmă cu un an, regretatul milionar i-ar fi deschis o firmă de construcții băietului său, în Caracal, pentru a-l responsabiliza. Nimic din toate acestea nu au funcționat, iar pe fondul supărărilor acumultate din cauza problemelor comise de băiatul lui, Ahmed Bakri a suferit un infarct în cursul zilei de azi.

CITEȘTE ȘI: Cazul morții lui Adrian Kreiner a luat o turnură neașteptată. Ce i-ar fi făcut Adriana Viliginschi fiicei afaceristului, timp de 3 luni

ACCESEAZĂ ȘI: Imperiul unui celebru milionar s-a prăbușit. A dat faliment și a fost înșelat de soție