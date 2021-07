Un nou cuplu în showbiz-ul românesc?! Ștefan Manolache pare că a făcut încă o cucerire

Vara aceasta un nou cuplu apare pe scena mondenă din România. După ce a devenit tătic, Ștefan Manolache pare că a trecut mai departe și are acum o altă parteneră, mai exact Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu.

Fiica vedetei de la Prima Tv are acum 19 ani și a devenit o adevărată domnișoară. Eva Zaharescu a ieșit de sub tutela părinților și pare că testează viața „periculoasă” de Capitală. Se pare că tânăra a intrat într-o relație cu Ștefan Manolache, cei doi formând un cuplu deja de două săptămâni, potrivit romanialibera.ro

Iubirea lor este încă secretă, iar cei doi încearcă să își țină relația departe de ochii curioșilor. Aceștia nu au confirmat faptul că ar forma un cuplu, însă apropiații lor susțin contrariul. Rămâne de văzut dacă relația se va transforma în una serioasă și cei doi vor recunoaște că se iubesc.

Ștefan Manolache, tătic de fată

Ștefan Manolache este proaspăt tătic, în urmă cu trei luni fetița lui a ajuns pe lume, iar bărbatul se declara extrem de fericit. Micuța Ayla l-a cucerit din prima secundă pe Ștefan Manolache, care i-a promis că o să fie un tătic dedicat.

„E un copil făcut din dragoste, dorit și iubit, este ceea ce mi-am dorit mai mult ca orice, m-a binecuvântat Dumnezeu cu cel mai de preț dar. Dacă până acum am avut multe cumpene și dacă până acum spuneam că nu există om care să mă «potolească», iată că, în sfârșit, am un «must have», e Ayla minunea noastră și sunt recunoscător clipă de clipă pentru tot ceea ce am. Vreau doar să îi mulțumesc femeii ce mi-a dăruit minunea vieți mele”, a declarat Ștefan Manolache, după ce a devenit tată.

