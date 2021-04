„Prințișorul taxiurilor”, cum este cunoscut Ștefan Manolache în lumea mondenă, a devenit tătic, pentru prima oară. Alexandra, sexoasa șatenă care l-a scos de pe lista burlacilor, a adus pe lume o fetiță.

Anunțul a fost făcut chiar de „Prințișorul taxiurilor”, pe pagina sa oficială de Instagram, unde a postat imagini alături de bebelușă.

La scenele memorabile, Ștefan Manolache a atașat și un mesaj care i-a emoționat pe toți prietenii săi din mediul virtual.

(Citește și: ”Prințișorul taxiurilor”, scos din „circuit” de bebelușă.”O să fie singura după care voi mai alerga”)

„Cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată a venit de la Dumnezeu, se numește Ayla Marie Blu!”, a scris „Prințișorul taxiurilor”, pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Stefan Manolache (@manolachestefanrazvan)

Ce spunea „Prințișorul taxiurilor” despre rolul de tată

Contactat de reporterii CANCAN.RO, în august anul trecut, Ștefan Manolache a vorbit, în exclusivitate, despre marele eveniment din familia lui.

„E un copil făcut din dragoste, dorit și iubit, este ceea ce mi-am dorit mai mult ca orice, m-a binecuvântat Dumnezeu cu cel mai de preț dar.

Dacă până acum am avut multe cumpene și dacă până acum spuneam că nu există om care să mă «potolească», iată că, în sfârșit, am un «must have», e Ayla minunea noastră și sunt recunoscător clipă de clipă pentru tot ceea ce am. Vreau doar să îi mulțumesc femeii ce mi-a dăruit minunea vieți mele”, declara atunci Ștefan Manolache. (vezi mai multe informații AICI: E surpriza momentului! “Prințișorul taxiurilor” va deveni tătic. “Vreau doar să…”)

Are palmares ”calificat”

”Prințișorul taxiurilor” este cunoscut ca un adevărat donjuan. Tânărul se poate mândri cu un palmares notabil al frumuseților din showbiz-ul autohton. După relația cu Silvia de la ”Bravo, ai stil!”, Ștefan Manolache a “combinat-o” pe colega acesteia Adela Tecuceanu, finalista celui de-al doilea sezon al emisiunii de la Kanal D.

Mai mult, a fost într-o vacanță de lux cu… nepoata fostului premier Petre Roman. Fiul politicianului Mircea Manolache s-a iubit și cu îndrăgita bloggeriţă Ioana Grama. Povestea lor de iubire nu a durat însă prea mult timp.

(Nu rata: “Prințișorul taxiurilor”, părăsit de iubită înainte de a deveni tată. “Totul s-a petrecut în ultimul trimestru de sarcină”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.