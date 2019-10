A plecat la muncă, în Anglia, pentru ca familia lui să aibă o viață mai bună, dar aventura îndrăzneață s-a frânt după patru ani. Valentin Sîmbiteanu, un român care lucra la o croitorie din Londra, a murit într-un groaznic accident de circulație. În acea zi de 10 octombrie 2019, postase un mesaj pentru fiica lui, care tocmai împlinea 12 ani. Urma să o sune, pentru a-i spune ”La mulți ani!”. Nu a mai apucat! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, are detalii în exclusivitate despre drama fără margini.

E sfâșietor mesajul pe care Valentin l-a transmis cu doar câteva ore înainte de a muri. Avea o copilă care chiar în acea zi împlinea 12 ani și a cărei poză, alături de el, o urcase pe pagina de socializare. Urma, apoi, să o sune pe fetița care rămăsese în România pentru a-i spune ”La mulți ani!”. Într-o intersecție, o șoferiță grăbită și neatentă a curmat totul.

Valentin Sîmbiteanu a murit la câteva minute de la accident

Valentin Sîmbiteanu, din comuna Boboc, județul Buzău, a plecat la muncă în Anglia, în urmă cu patru ani. Și-a lăsat familia acasă pentru a trudi, în speranța unei agoniseli care să-i facă viața mai frumoasă. Ajuns acolo, a reușit să-și găsească de lucru la o croitorie, ”Village factory”, unde câștiga binișor. Cu fetița lui vorbea des la telefon și nu uita niciodată să-i transmită ”La mulți ani”. Posta, de asemenea, de fiecare dată poze cu ea, atunci când mai bifa un an de viață. Cum făcuse și în 2018… ”Acum 11 ani am devenit cel mai fericit om din lume, am devenit tătic și sunt foarte mândru de fetița mea…”, insera Valentin textul în dreptul fotografiei cu lumina ochilor lui.

Când micuța a împlinit 12 ani, bărbatul a postat iarăși o poză în care apare alături de fetița lui. Rudele și apropiații s-au grăbit să-i ureze copilei ”La mulți ani!” Urma ca, după ce ieșea de la serviciu, să o sune.

”Joi seara a teminat munca și a plecat spre casă cu gândul să o sune pe fetița lui, care împlinea 12 ani”, a povestit Ștefan Papuc, unchiul lui Valentin, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

A urcat pe motocicletă și a pornit pe străduțele din Londra. Într-o intersecție, a fost lovit violent de o mașină. A fost proiectat pe asfalt și a decedat în doar câteva minute. Șoferița, cetățean britanic, nu a acordat prioritate, provocând nenorocirea. Acum, unchiul lui Valentin se ocupă de repatriere și cere ajutorul prietenilor, pentru că ar fi vorba de niște costuri destul de mari.

Ce scrie în raportul Poliției londoneze

La locul tragediei au apărut, la scurt timp, poliția, ambulanța și pompierii. Iată ce scrie în raportul Poliției londoneze despre tragicul eveniment petrecut pe 10 octombrie.

”Poliția face apel la martori, care pot da informații despre coliziunea fatală din Haringey. Ofițerii au fost chemați la Perth Road, N22, la ora 18: 45, după ce a fost raportat accidentul rutier la care au intervenit Serviciul de Ambulanță din Londra (LAS) și Brigada de Pompieri din Londra (LFB).

S-a constatat că o mașină a fost implicată într-o coliziune cu o motocicletă, în apropierea intersecției cu Calea Paisley.

În ciuda eforturilor ofițerilor, paramedicilor și a oamenilor care au fost martori ai accidentului, motociclistul, un bărbat de 34 de ani, a fost declarat mort. Rudele acestuia au fost informate.

Șoferul mașinii, care a rămas la locul accidentului, a fost dus la spital. Leziunile pe care le-a suferit femeia nu i-au pus viața în pericol. Nu a fost arestată și, în prezent, poliția o anchetează.

În această etapă, ofițerii lucrează pentru a stabili circumstanțele complete ale producerii accidentului.

Orice martor sau oricine are informații este solicitat să apeleze Poliția”.

