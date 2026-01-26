Acasă » Știri » Un român a fost prins în Austria când încerca să fure un tren de pasageri. Nu a știut să pornească locomotiva

Un român a fost prins în Austria când încerca să fure un tren de pasageri. Nu a știut să pornească locomotiva

De: Irina Vlad 26/01/2026 | 22:13
Un român a fost prins în Austria când încerca să fure un tren de pasageri. Nu a știut să pornească locomotiva/ sursă foto: social media

Scenele desprinse parcă din cele mai nereușite filme de comedie au avut loc într-o gară din Austria. Un român de 37 de ani a încercat să fure un tren, însă nu a știut cum să pornească locomotiva. 

Încercarea de furt a avut loc în gara St. Valentin din districtul Amstetten, din Austria, cu puțin timp înainte de ora 4 dimineața. Un român de 37 de ani a încercat să pună în mișcare un tren staționat. Poliția a fost chemată de către coordonatorul de urgență al Căilor Ferate Federale Austriece.

Românul a intrat în tren cu ajutorul unui ciocan de urgență, iar planul său a fost să pună trenul în funcțiune și să plece cu el. Tentativa de furt nu i-a ieșit, însă a reușit să provoace daune materiale importante, chiar să ajungă în cabine mecanicului. A spart mai multe geamuri, însă, cu toate acestea, nu a reușit să pornească locomotiva. În schimb, a activat lumina și claxonul, ceea ce a și dus la descoperirea lui.

La sosirea polițiștilor, românul nu a fost deloc cooperant. A refuzat să se identifice, motiv pentru care a fost condus la secția de poliție. Acolo s-a opus procedurilor de verificare a identității. În timp ce încarca să-i ia amprentele, o polișistă a fost bruscată și trântită la pământ, în timp ce un alt polițist a fost ușor rănit în timp ce încerca să își ajute colega. Femeia a fost transportată la spital.

După clarificarea identității, austriecii au descoperit că este vorba despre un cetățean român de 37 de ani. Hoțul de trenuri a fost preluat de echipele de intervenție și transferat la penitenciarul din St. Pölten.

Hoții români care au speriat Anglia. Au început să spargă casele localnicilor în mai puțin de o zi de când au ajuns în Regat

„Campionii" furtului de pe carduri. Cum a uimit România Europa cu cea mai sofisticată metodă de fraudă bancară! O poveste din 2009 despre ingeniozitate criminală, tehnologie furată și o „pisică" care a golit mii de conturi

 

×