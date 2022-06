Un român a trăit şocul vieţii în Thassos, după ce a fost să plătească două taxe ireale, la restaurant: „Dacă vedeţi pe undeva…”

A început sezonul în care românii se pregătesc să plece în concediu, atât în stațiunile de la noi, cât și în afara țării. Una dintre destinațiile favorite ale acestora reprezintă Grecia, mai cu seamă Thassos. Un român care și-a făcut concediul în insula grecească, însă, a rămas extrem de uimit când a plătit alte două taxe la un restaurant.

Anul acesta, turiștii au parte de scumpiri în lanț în oricare dintre stațiunile în care merg pentru a-și face concediul. Fie că se află în țară, fie că se află peste hotare, românii ar putea să se confrunte cu prețuri duble sau triple, depinzând de destinația aleasă.

Vezi și MERGEŢI CU MAŞINA ÎN GRECIA? MARE ATENŢIE, ŞOFERI! PUTEŢI RĂMÂNE INSTANT FĂRĂ PERMISUL DE CONDUCERE

Ce taxe a fost nevoit să plătească un român aflat în concediu în Thassos

Este adevărat faptul că, pe zi ce trece, par să apară din ce în ce mai multe taxe, unele dintre ele aproape că nejustificat. De data aceasta este vorba despre două taxe pe care mulți dintre români nu le-au întâlnit sau nu le-au observat pe bonul fiscal, atunci când au mers la un restaurant sau un local. Mai mult decât atât, există și o explicație logică pentru care se cer taxele respective.

Un român, care și-a făcut concediul în Thassos, a constatat faptul că pe bonul fiscal al unui restaurant, unde avea de plată zece euro pentru consumație, este nevoit să plătească și alte taxe pe lângă produsele pe care le-a luat, și anume taxa de pahar și taxa de capac.

”Dacă vedeți pe undeva 0.05 cenți și nu știți ce e, să știți că e taxa de pahar și taxa de capac. Eu până azi nu am mai văzut 🙂”, este mesajul scris de un român care a mers în Thassos, în concediu.

Citește și DE NECREZUT CE A PĂŢIT O FAMILIE DE ROMÂNI, CARE A TRAVERSAT BULGARIA PE TIMP DE NOAPTE, ÎN DRUMUL SPRE VACANŢA DIN GRECIA: „E PRIMA DATĂ CÂND NI SE ÎNTÂMPLĂ ASTA”

Astfel că, pe lângă cei zece euro pe care îi avea de plătit pentru cele două băuturi, acesta a mai fost nevoit să plătească încă 0,20 cenți pentru taxele respective. Una dintre persoanele care i-au comentat la postarea de pe Facebook a mărturisit faptul că taxele respective au un TVA diferit, de 24%, și că sunt obligați să marcheze separat, spre deosebire de produsele pe care le-a comandat.

O altă persoană a comentat: ”Ieri pe plajă, am comandat, am cerut nota. Când a venit cu nota (15.70 euro) mi-a explicat că sunt 20 de cenți în plus, taxa pentru plastic, sunt obligați să o pună, nu vine de la ei putere. Mi-a spus că nota face, de fapt, 15.50 și doar atât să-i dau, nu 15.70 cât scria pe bon, i-am dat cât făcea nota de pe bon, plus ceva peste. S-au scumpit toate peste tot, în toate țările, iar în turismul adevărat e multă muncă. Prefer să stau mai puține zile, dar să mă simt bine, decât să îmi bat joc de concediul meu pe litoralul românesc”.

Sursă foto: Pixabay, Facebook