Un scandal de proporții dinamitează lumea fotbalului din Italia! Petreceri de lux „neortodoxe” și fotbaliști din seria A

Un scandal de proporții dinamitează lumea fotbalului din Italia. Autoritățile din Milano au descoperit o rețea sofisticată de escorte care funcționa sub masca unei agenții exclusiviste de organizare de evenimente de lux. Însă, în spatele petrecerilor selecte se ascunde o altă realitate, unde substanțele interzise erau la loc de cinste. Organizația ar fi oferit servicii sexuale și nu numai unei clientele înstărite, care includea antreprenori de renume și zeci de fotbaliști profesioniști din Serie A.

Cazul, aflat în plină desfășurare, a atras imediat atenția și a pus presiune asupra imaginii fotbalului italian, care a suferit în ultimul timp având în vedere anchetele recente de amploare privind pariurile ilegale și violențele din stadioane.

În acest nou caz, descinderile au scos la iveală un mecanism bine pus la punct, care funcționa de ani buni fără să ridice suspiciuni majore. În centrul anchetei se află o firmă aparent respectabilă, însă în realitate aceasta ar fi fost doar o fațadă pentru activități ilegale de amploare.

Un scandal de proporții dinamitează lumea fotbalului din Italia

Ancheta, coordonată de procurorul adjunct Bruno Albertini, a vizat compania Ma.De Milano, cu sediul în Cinisello Balsamo. În urma perchezițiilor desfășurate în mai multe locații, patru persoane au fost plasate în arest la domiciliu, fiind suspectate că gestionau întreaga rețea. Autoritățile au intervenit simultan la șase adrese pentru a destructura mecanismul care opera departe de ochii publicului.

Mai exact, sub pretextul organizării unor evenimente exclusiviste, agenția oferea, de fapt, pachete „post-meci” pentru clienții darnici. Contra unor sume care ajungeau la câteva mii de euro pe noapte, aceștia aveau acces la cluburi de lux din Milano, camere de hotel de cinci stele și compania unor escorte atent selectate. În unele cazuri, experiența era completată și de substanțe ilegale, precum oxidul de azot, cunoscut drept „gaz ilariant”.

Această substanță, preferată de unii sportivi, oferea o stare de euforie fără a putea fi detectată la controalele antidoping. Potrivit documentelor din anchetă, peste 50 de clienți ar fi apelat la aceste servicii, printre care și patru jucători de la cluburi importante din Italia. Numele acestora nu au fost făcute publice.

Rețeaua funcționa după un mecanism bine stabilit, recrutând femei și găzduindu-le înaintea întâlnirilor cu clienții. De asemenea, ancheta financiară a scos la iveală diferențe uriașe între veniturile declarate și cele reale ale firmei, iar autoritățile au confiscat bunuri de peste 1,2 milioane de euro.

„Sursele de venit ale suspecților, complet disproporționate față de cele declarate, sunt în fapt «exclusiv atribuibile» activității de organizare de evenimente”, a transmis Garda Financiară pentru ANSA.

Anchetatorii cred că această rețea ar fi funcționat de cel puțin un deceniu, iar investigațiile sunt departe de final. Scandalul a adus o nouă lumină negativă asupra fotbalului din Italia.

