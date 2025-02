Un videoclip fals a stârnit rumoare într-o instituție federală din SUA. În imagini, Donald Trump apare lingându-i degetele de la picioare lui Elon Musk

Un videoclip generat de o aplicație de inteligență artificială care îl înfățișează pe președintele american, Donald Trump, lingându-i degetele de la picioare miliardarului Elon Musk a fost redat pentru scurt timp pe ecranele video din sediul Departamentului pentru Locuințe și Dezvoltare Urbană din SUA, luni, în primele ore ale programului instituției.

Filmările false au fost redate în buclă timp de câteva minute la sediul departamentului din Washington, potrivit Marisei Kabas, o jurnalistă independentă care a postat un videoclip al incidentului pe rețelele de socializare, informează Reuters. Peste imagini era scris mesajul „Trăiască adevăratul rege”.

