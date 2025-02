Elon Musk îl critică pe Marian Enache, președintele CCR. „Acest tip este un tiran, nu un judecător”

Miliardarul Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX și un important aliat al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, a lansat un atac la adresa lui Marian Enache, președintele Curții Constituționale a României (CCR).

După ce a mai făcut unele comentarii legate de anularea alegerilor prezidențiale din 2024 din România, Elon Musk a „pus tunurile” de această dată pe Enache, despre care a spus că este un „tiran”, arată GÂNDUL.

Musk a răspuns la un mesaj postat de jurnalistul Mario Nawfal, care îl intervievase recent pe Călin Georgescu. În contextul acuzațiilor aduse de Călin Georgescu față de decizia de anulare a scrutinului prezidențial din România, Mario Nawfal a postat pe platforma X reacția lui Marian Enache, președintele Curții Constituționale.

CITEȘTE ȘI: DRAMA ROMÂNCEI CARE A LUCRAT PENTRU ELON MUSK: CONCEDIATĂ, BOLNAVĂ DE CANCER ȘI ÎNFRÂNTĂ ÎN INSTANȚĂ!

În replică la postarea jurnalistului Mario Nawfal, Elon Musk l-a criticat pe președintele Curții Constituționale din România.

This guy is a tyrant, not a judge https://t.co/ghE9X4W5G3

— Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025