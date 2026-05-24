Unde mergea Prințul William în copilărie: locul superb cu apă cristalină pe care îl iubește și astăzi

Prințul William a dezvăluit care este locul său preferat pentru vacanțe în Marea Britanie și a spus că îl consideră „un loc superb”. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii matinale de la Heart FM, difuzată vineri.

Prințul de Wales a vorbit despre vacanțele din copilărie într-un interviu la radio

Vorbind despre vacanțele în familie, William a menționat Insulele Scilly, o destinație situată în largul coastei sud-vestice a Angliei, unde obișnuia să meargă în copilărie. Prințul, în vârstă de 43 de ani, a declarat:

„Este un loc ca niciun altul. E ca o lume diferită aici jos, este superb”

El a adăugat că zona este ideală pentru familii și copii.

„Veneam aici foarte des când eram mai mic. Copiii pot merge oriunde își doresc, este complet sigur. Este minunat. Apa este cristalină. Sunt foarte multe lucruri de făcut aici pentru o familie. Este fantastic”

Vizită oficială în Insulele Scilly

Comentariile vin după ce prințul a vizitat Insulele Scilly pentru inaugurarea unei noi unități medicale și pentru a vedea șantierul a zece locuințe sustenabile dezvoltate de Ducatul de Cornwall.

În cadrul emisiunii, William a vorbit și despre familia sa, despre soția lui, Catherine, Princess of Wales, dar și despre copiii lor.

Prințul de Wales a avut numai cuvinte de laudă la adresa soției sale, despre care a spus că este „o mamă extraordinară și o soție extraordinară”.

El a vorbit și despre recenta vizită a prințesei în Italia, prima deplasare externă după diagnosticul de cancer primit la începutul anului 2024. William a spus:

„S-a întors din Italia foarte entuziasmată. Este o mamă extraordinară și o soție extraordinară, iar familia noastră literalmente nu ar putea funcționa fără ea. A fost absolut incredibilă”

Glume despre copii și celebrul „scone debate”

În timpul interviului, William a făcut și câteva glume despre copiii săi, spunând că, în timp ce el era la radio, aceștia probabil mergeau spre școală. Prințul a declarat:

„Charlotte și Louis, dacă mă ascultați, asigurați-vă că ajungeți la timp și că nu vă certați pentru ce ascultați în această dimineață”

Totodată, el a abordat și celebra dezbatere britanică despre modul corect de a servi scones-urile- gogoși britanice tradiționale, amintindu-și de sfaturile bunicii sale, Elizabeth II. William a glumit:

„Îmi place că am devenit autoritatea în materie de scones. Pot doar să spun ce am învățat de la bunica mea și ea ar fi pus cu siguranță mai întâi crema”

