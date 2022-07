Unde s-a refugiat Simona Halep, după ce a pierdut în semifinala de la Wimbledon? Este un loc de vis

Simona Halep (30 de ani) a ales una dintre cele mai frumoase destinații din Grecia, insula Mykonos, pentru a se relaxa, după ce s-a luptat din greu pentru a ajunge în semifinala de la Wimbledon. Cum arată hotelul la care s-a cazat sportiva?

Simona Halep se află într-o frumoasă locație, una dintre cele mai adorate de români, dar și de alte naționalități. Tenismena a ales să se relaxeze și să își încarce bateriile pe insula Mykonos, alături de soțul ei, Toni Iuruc și de prietenii lor buni.

CITEȘTE ȘI: CE MĂNÂNCĂ SIMONA HALEP ZILNIC? NU VEI CREDE UNA CA ASTA

Cum arată cazarea Simonei Halep din Mykonos

Sportiva a publicat mai multe fotografii, pe Instagram, din locurile de vis pe care le-a vizitat pe insula grecească, dar și cum arată cazarea de cinci stele, unde a ales să locuiască timp de câteva zile binemeritate, după atâtea luni de muncă intensă depusă pe terenul de tenis, și nu numai.

Imaginile postate pe rețeaua de socializare vorbesc de la sine. Simona Halep are gusturi bune, atunci când vine vorba de locurile în care să se refacă în totalitate, mai ales că vine după turneul de la Wimbledon. Resortul pe care ea și Toni Iuruc l-au ales, este unul extrem de frumos, o locație de cinci stele ce îți oferă tot ce ți-ai putea dori, de la infinity pools, la peisaje de vis, mâncare și băutură de calitate.

Simona Halep, eliminată în semifinala de la Wimbledon

Simona Halep a fost eliminată joi seară în semifinalele turneului de Mare Șlem, Wimbledon, de către Elena Rybakina, o jucătoare care se află pe locul 23 WTA, din Kazahstan. Meciul s-a terminat cu 3-6, 3-6, pentru Rybakina. Elena a fost cea care a reușit să câștige marele trofeu, după ce a învins-o în finală pe Ons Jabeur (27 de ani, locul 2 WTA), cu un scor 3-6, 6-2, 6-2.

”Nu am nicio explicație pentru că am servit atât de slab, dar se întâmplă. Am avut trei luni de schimbare a lucrurilor, așa că probabil că am nevoie de mai mult timp să le repar și să le păstrez în fiecare zi. Astăzi probabil am fost puțin obosită și nu a funcționat. Cu siguranță nivelul ei a fost foarte ridicat astăzi. Ea a jucat foarte bine. A fost foarte solidă, consecventă, nu a scăzut nivelul. Dar nu am făcut mare lucru să contracarez jocul ei. Cumva cred că i-am dat mingile perfecte să-și facă jocul, să se simtă confortabil pe teren. Dar, după cum am spus, tot meritul pentru ea. Ea a meritat să câștige astăzi prin felul în care a jucat”, a declarat Halep la conferința de presă.

VEZI ȘI: CE NU FACE SIMONA HALEP ÎN TIMPUL UNUI TURNEU DE TENIS: „E HOTĂRÂREA MEA”