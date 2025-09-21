Acasă » Știri » Unde se află plaja „Popcorn” și de ce nu ai voie să te relaxezi la soare, pe nisipul bizar

De: Alina Drăgan 21/09/2025 | 17:42
Ai auzit vreodată de plaja Popcorn? Nu este o invenție, ci un loc real care a devenit viral pe rețelele sociale. Mii de turiști visează să ajungă aici, atrași de nisipul său atipic, care seamănă perfect cu boabele de porumb expandat. Totuși, spre deosebire de plajele clasice, aici nu te poți întinde liniștit la soare cu un cocktail în mână.

În nordul insulei Fuerteventura, parte a arhipelagului spaniol Canare, se află plaja cunoscută oficial sub numele de Playa del Bajo de la Burra, dar botezată de vizitatori „Plaja Popcorn”. De ce? Simplu: întinderea albicioasă de pe mal seamănă mai degrabă cu un bol uriaș de popcorn decât cu nisipul clasic.

De ce nu ai voie să te relaxezi la soare pe plaja „Popcorn”

Adevărul este că nisipul de pe plaja „Popcorn” nu are nicio legătură cu cel clasic. În realitate, „grăunțele” sunt fragmente de rodoliți, alge calcifere care cresc incredibil de lent – doar un milimetru pe an. Unele bucăți au chiar și peste 4.000 de ani vechime. Valurile Atlanticului le-au purtat de-a lungul secolelor, acumulându-le treptat pe țărm și transformând locul într-un peisaj unic, cu aspect de covor presărat cu popcorn.

Imaginile postate online fac plaja să pară un paradis exotic, însă realitatea e puțin diferită. Nu există șezlonguri, umbrele sau zone pentru scăldat. Din contră, curenții sunt puternici și înotul este periculos, așa că vizitatorii vin mai mult pentru plimbări, picnicuri sau fotografii spectaculoase.

Accesul la plajă nu e chiar floare la ureche. Cel mai apropiat oraș este Corralejo, iar drumul durează cam o oră de mers pe jos. Dacă alegi mașina, pregătește-te pentru un traseu neasfaltat, destul de anevoios, dar care merită tot efortul.

Cei care plănuiesc o excursie aici aleg de obicei lunile de primăvară și toamnă – aprilie, mai, iunie, dar și septembrie-noiembrie –, când temperaturile sunt plăcute, iar aglomerația de turiști este mai redusă. Pentru cazare, o opțiune populară este Casa Montelongo, un hotel boutique doar pentru adulți, situat la aproximativ 30 de minute de plajă.

Așadar, „Plaja Popcorn” nu e genul de loc unde vii să faci plajă clasică, dar cu siguranță e una dintre cele mai spectaculoase destinații naturale din Canare.

×