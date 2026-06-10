,,Va rămâne în amintirea noastră”. Profesorul și jurnalistul Adrian Constantin a încetat din viață

Este doliu în învățământul din România! Jurnalistul și profesorul de istorie Adrian Constantin a încetat din viață la doar 53 de ani, după o luptă grea cu o boală terminală.

Adrian Constantin a încetat din viață marți, 9 iunie, la vârsta de 53 de ani. În ultima perioadă, jurnalistul și profesorul buzoian s-a luptat cu o boală nemiloasă care, în cele din urmă, i-a curmat viața. Numeroase mesaje de condoleanțe au apărut pe rețelele de socialziare din partea persoanelor care deplâng dispariția fulgerătoare a profesorului.

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Adrian Constantin va rămâne în amintirea tuturor celor care l-au cunoscut drept un profesionalist desăvârșit, devotat meseriei sale și un om de o rară noblețe sufletească, apreciat pentru seriozitatea, bunătatea și implicarea sa.

Potrivit informațiilor oferite de familia acestuia, cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o pot face începând de miercuri, 10 iunie. Sicriul cu trupul neînsuflețit al profesorului a fost depus la capela bisericii „Sf. Epifanie”, situată vizavi de spitalul CFR. Înmormântarea va avea loc joi, 11 iunie, la cimitirul „Sfântul Gheorghe”.

„Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a colegului nostru, profesorul de istorie, Adrian Constantin. În aceste momente de durere, ne exprimăm regretul sincer pentru pierderea suferită și transmitem familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut gândurile noastre de compasiune și sprijin. Adi Constantin va rămâne în amintirea noastră prin profesionalismul, devotamentul și omenia de care a dat dovadă de-a lungul activității sale. Plecarea sa lasă un gol în comunitatea noastră școlară, iar amintirea sa va rămâne vie în sufletele celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei! Colectivul LPS Buzău”, a fost mesajul transmis de Liceul cu Program sportiv „Iolanda Balaș Sote”- Buzău.

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