Vacanță cu peripeții pentru o familie de români. Bărbatul și-a uitat soția într-o benzinărie din Germania. Cum a recuperat-o

De: Redacția CANCAN 25/08/2025 | 15:10
Un bărbat și-a uitat soția în benzinărie / FOTO: Pixabay

O vacanță în Europa a devenit o experiență plină de panică pentru o familie de români, după ce bărbatul și-a uitat soția într-o benzinărie din Germania. Momentul de confuzie și frică a durat câteva ore, până când autoritățile s-au implicat!

Un român care se afla în vacanță cu familia prin Europa a trăit momente de panică după ce a descoperit că soția era dispărută din mașină. Incidentul a avut loc duminică dimineață, iar bărbatul nu și-a dat seama că partenera lui de viață coborâse din mașina într-o benzinărie. El a realizat după 100 de kilometri absența ei și nu știa când a părăsit vehiculul.

Bărbatul în vârstă de 39 de ani a sunat la numărul de urgență de la un refugiu situat în Bad Camberg, pe autostrada A3, în direcția Köln. În timpul unei opriri pentru alimentarea mașinii, bărbatul a constatat că pe bancheta din spate mai era doar fiul lor de 11 ani, soția lipsind cu desăvârșire, conform poliției din Westhessen.

Cu aproximativ 45 de minute înainte, a făcut o oprire la o benzinărie în Bavaria. Inițial, doar el coborâse, soția și copilul rămânând adormiți în mașină, însă femeia s-a răzgândit și l-a urmat mai târziu. Cei doi nu s-au întâlnit, iar românul a pornit la drum fără să realizeze că soția părăsise vehiculul.

Bărbatul a alertat autoritățile

La stația de odihnă din Bad Camberg, bărbatul a observat în sfârșit lipsa acesteia și a început căutările fără succes, înainte de a alerta autoritățile. Polițiștii au reușit să ia legătura telefonic cu femeia, care se afla între timp în benzinăria unde un alt român i-a oferit ajutor, inclusiv telefonul pentru a comunica. Ulterior, s-a aflat în autocarul condus de acesta, în apropiere de Hanau, la circa 70 de kilometri distanță, nesigură ce să facă.

După câteva ore de coordonare cu poliția, familia s-a reunit în siguranță, încheind o experiență de neuitat și plină de tensiune în timpul vacanței lor.

