Vacanță de coșmar pentru Dan Negru! Ce a pățit prezentatorul TV, în India: „Am simțit că-mi fuge pământul de sub picioare”

Dan Negru a avut parte de o experiență neplăcută în ultima vacanță, în India. Prezentatorul TV a povestit ce a pățit, în cadrul unei postări pe Instagram.

Dan Negru și-a luat o binemeritată pauză de la tot ce înseamnă activitate profesională, pentru a se relaxa cu soția sa. Și-au făcut bagajele și au plecat amândoi în India, unde au poposit pentru o perioadă de 8 zile. Doar că, experiența nu a fost atât de plăcută. Prezentatorul TV a fost la un pas de a-și pune viața în pericol.

Ce a pățit Dan Negru în vacanța din India

În timp ce se plimba prin orașul New Delhi, Dan Negru s-a oprit să-și cumpere mâncare de la tarabele amenajate în cadrul festivalului „Street Food”. Nu s-a gândit o clipă ce ar putea păți. Prezentatorul le-a povestit fanilor săi, faptul că imediat după ce a mâncat un preparat cumpărat din cadrul festivalului, i s-a făcut extrem de rău, încât abia se mai ținea pe picioare. Norocul lui a fost că soția lui a fost pe fază și l-a ajutat, ea fiind medic și având mereu la ea trusă de medicamente.

„Nu sunt mulți români în New Delhi, dar cu ăia puțini m-am întâlnit datorită social media. Am fost totuși la un pas de dezastru când nu m-am putut abține și am încercat un fel de mâncare de pe stradă, de la Street Food.

Am simțit după o oră că-mi fuge pământul de sub picioare de rău ce-mi era, dar m-a salvat soția mea care, medic fiind, pleacă mereu cu un bagaj ticsit de medicamente. Am luat cred că vreo 100 de pastile și a doua zi mi-a trecut”, a spus Dan Negru, pe rețelele de socializare.

Dan Negru a făcut mărturisiri despre modul în care și-a împărțit finanțele

În cadrul unui interviu, Dan Negru a mărturisit cum și-a împărțit banii, încă de la începuturile sale în lumea televiziunii. Prezentatorul TV susține că din primii bani pe care i-a făcut, a ales să investească o bună parte în terenuri sau case.

Mai mult decât atât, omul de televiziune susține că lucrurile în care colegii săi au investit s-au devalorizat în prezent.

”M-am regăsit în cumpătare, dar unii au tradus asta în zgârcenie. Acum îmi place și chiar mă laud cu asta. Acum 20 de ani, colegi de-ai mei își luau mașini sau haine de firmă din banii câștigați. Eu, zgârcit, investeam în ceva ce rămâne. În cărămizi sau teren. Mașinile și hainele de firmă s-au devalorizat. Celelalte au crescut. Mă bucur că am fost zgârcit…”, a mărturisit Dan Negru pentru Viva.

