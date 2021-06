Vacanță scurtă pentru moldoveni: „Ținând cont de ce se întâmplă, vreau să am o marjă de siguranță!”

Marius Croitoru, antrenorul principal al FC Botoșani, a declarat că jucătorii săi vor reveni din vacanță la jumătatea acestei luni (16 iunie) pentru a da startul pregătirilor în vederea noului sezon competițional al Ligii 1 care va debuta la jumătatea lunii iulie.

Tehnicianul a afirmat că după o perioadă de readaptare la efort, vizită medical și teste COVID care vor fi efectuate pe plan local, elevii săi vor merge în Austria (29 iunie) pentru cantonament centralizat și meciuri de verificare.

„Am vrut să le dau mai mult dar ținând cont de tot ceea ce se întâmplă, vreau să am o marjă de siguranță. Să mă pot așeza înainte de plecarea în cantonament. Vom face testul COVID, vizita medicală, vom avea o perioadă de reacomodare la efort după care vom pleca în Austria pentru partea tactică, tehnică și meciuri. Am cerut conducerii ca în cele 12 zile să organizeze trei-patru meciuri, pentru că nu am nevoie de mai mult”, a declarat Marius Croitoru, antrenorul principal al FC Botoșani.

Tehnicianul a recunoscut că a avut oferte în acest sezon însă a mărturisit că le-a declinat pentru că la FC Botoșani se simte în mediul său și își dorește să califice echipe pentru al treilea sezon consecutive în play-off.

„Am spus de la început că nu plec decât atunci când se încheie un ciclu de trei-patru ani. Vreau să las lucrurile bine făcute la Botoșani. Până atunci, nu mă gândesc să plec de la Botoșani. Sunt oferte dar nu vreau să plec pentru că mai am treabă de făcut împreună cu băieții”, a conchis Marius Croitoru.