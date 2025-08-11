Acasă » Exclusiv » Văduva lui Nelu Ploieşteanu, la capătul puterilor! Riscă să rămână fără casa în care a locuit 49 de ani: „Are drept de proprietate pe curțile noastre”

Văduva lui Nelu Ploieşteanu, la capătul puterilor! Riscă să rămână fără casa în care a locuit 49 de ani: „Are drept de proprietate pe curțile noastre"

De: Delina Filip 11/08/2025 | 23:40
Văduva lui Nelu Ploieșteanu nu își găsește nici acum liniștea la patru ani de la moartea soțului ei! Rămasă fără partenerul de o viață și fără copil, femeia este la un pas să își piardă terenul pe care are construită casa în care a locuit 49 de ani! Cel care a cumpărat terenul, pe care este construită și casa femeii, a făcut numeroase modificări în zonă care i-a adus în pragul disperării pe vecini. Mai mult, bărbatul le-ar fi interzis oamenilor să mai aibă acces la curțile care până în acel moment erau ale lor. Și, ca și cum asta nu ar fi fost suficient, acesta le impune printr-un abuz de putere să dea și gardurile jos. CANCAN.RO are informații și dezvăluiri exclusive despre coșmarul trăit de Elena Ploieșteanu și vecinii ei. 

Elena Ploieșteanu trece, din nou, prin momente cumplite. Văduva regretatului interpret de muzică lăutărească și vecinii ei au probleme cu bărbatul care figurează în acte ca proprietar pe terenul pe care casele lor sunt construite. În urmă cu câțiva ani, bărbatul, pe numele lui Florin Stan, a cumpărat cu aproximativ 200.000 de euro o casă și întreg terenul aferent care se întinde și pe zonele unde au vecinii construite casele de zeci de ani. Așadar, Elena Ploieșteanu și vecinii ei au fost în proces cu fiul lui Florin Stan și l-au pierdut. Bărbatul și fiul său nu s-au bucurat doar de acest aspect, iar acum vor ca vecinii să dea și gardurile de la propriile curți jos.

Văduva lui Nelu Ploieșteanu și vecinii ei, în război cu proprietarul terenului!

Văduva lui Nelu Ploieșteanu și vecinii ei au fost multă vreme în proces cu proprietarul terenului, proces pe care l-au pierdut. Din acel moment, spun ei, au avut numai de suferit. Bărbatul nu-i mai lasă nici să se folosească de curți și i-ar hăitui constant ori de câte ori îi prinde.

„Fiecare om de pe stradă are o curte mică. Nu mai avem voie să ne punem mașinile în curte că nu se poate. Ne filmează, se ia de noi.Nu mai are loc să intre mașina de pompieri, suntem disperați. Practic el se folosește în continuare de teren. Nouă nu ne-a zis nimeni că trebuie să cumpărăm terenul de la AFI (Administrația Fondului Imobiliar). El spune că are drept de proprietate pe curțile noastre și că de ce avem garduri făcute. El nu vrea să lase nici 3 metri de pământ. Pe drumul de servitute sunt canalizări, sunt canale de 100 de ani, nu știm ce vrea să facă”, încep povestea vecinii Elenei Ploieșteanu.

Văduva lui Nelu Ploieșteanu și vecinii ei sunt disperați
Văduva lui Nelu Ploieșteanu și vecinii ei sunt disperați

Oamenii sunt disperați din cauza faptului că bărbatul le impune cu forța să dea gardurile jos, asta pentru că, spun ei, ar fi obținut o autorizație de la primărie pentru că ar avea pile acolo.

„El ar fi obținut o autorizație de folosință a terenului, asta a spus doamna avocat acum o lună. Dar, noi am contestat și vom vedea. Vom avea, din nou, un proces în octombrie pentru a nu fi nevoiți să dăm gardurile jos. Vrea să dăm gardurile jos și noi considerăm că este un abuz.Noi dacă nu reușim să câștigăm procesul, va trebui să ne conformăm, dar nu este corect să renunțăm la ce am avut o viață.În cartea funciară figurează că el ar avea drept pe terenul nostru. Totul a fost făcut cu smecherie pentru că soția lui lucrează la primărie. O să ajungă să ne ia și casele”, spune vecinii ajunși în pragul disperării.

În plus, oamenii au mai susținut că fiul bărbatului, care mai nou, figurează ca proprietar în acte pe teren, ar fi fost foarte agresiv cu ei.

Doamna Ploieșteanu și nea Nelu stăteau de 49 de ani aici, această doamnă s-a născut aici și a împlinit recent 41 de ani. Gardurile nu au fost construite pe terenul lui, au fost poate îmbunătățite, dar ele sunt aici de zeci de ani. El nu e proprietar aici, deși el a dat banii, cam 200.000 de euro,  dar în acte e trecut fiul lui. Băiatul lui a avut și dosar penal la poliție pentru violență că a agresat o vecină. I-a spus să tragă mașina din fața porții fiului. A înjurat-o, i-a dat cu picioarele. I-a făcu plângere penală la poliție. A venit poliția, i-a dat amendă și i-a făcut dosar penal pentru violență”, mai spun ei pentru CANCAN.RO.

Mai mult, oamenii care nu mai au acces în curțile lor spun că bărbatul în curtea lui ar face tot felul de lucruri pentru care nu are autorizație.

„Se ocupă cu mașini în curte, le cumpără, le polișează, le vopsește, le dă înapoi. Nu ai voie să faci așa ceva, dar ei au pile și relații peste tot”, mai susțin vecinii Elenei Ploieșteanu.

