Văduva lui Patrick Ekeng s-a măritat! Din lacrimi și suferință și-a construit o nouă viață! A încasat și despăgubirile, dar nu de la Dinamo

Au trecut aproape 9 ani de la moartea tragică a lui Patrick Ekeng, iar viața soției sale, Nathalie, s-a schimbat complet. După ani de procese, a primit despăgubirile stabilite de instanță și și-a refăcut viața alături de noul ei soț, Haman. Stabilită în Camerun, Nathalie privește acum spre viitor, însă amintirea fotbalistului care și-a găsit sfârșitul pe terenul din Ștefan cel Mare rămâne vie în sufletul ei.

Una din dramele fotbalului românesc s-a produs în urmă cu aproape 9 ani. Mai exact, pe 6 mai 2016 fotbalistul camerunez Patrick Ekeng (26 de ani) a murit după ce s-a prăbușit pe teren în timpul meciului dintre Dinamo București și Viitorul Constanța.

Patrick îmbrăca tricoul alb-roșu, iar mulți ani după tragedie soția sa s-a luptat în instanță pentru a obține despăgubiri. Inițial, Nathalie Ekeng a cerut daune de 655.200 de euro, dar Curtea de Apel a decis că familia lui Ekeng va primi, cumulat, 220.000 de euro.

Exclusiv pentru CANCAN, Nathalie a declarat că a primit toți banii, dar nu de la Dinamo, echipa la care a jucat Patrick.

44.000 pentru soția fotbalistului, aceeași sumă pentru mama acestuia, 30.000 pentru fiecare copil al cuplului și 10.000 de euro pentru cei cinci frați. Plus alți 8.000 de euro ca daune materiale din partea firmei de asigurări, acestea au fost deciziile Curții de Apel în urmă cu 4 ani, în urma proceselor venite din partea lui Nathalie Ekeng

”Serviciul de Ambulanță mi-a dat banii, nu Dinamo București. M-au despăgubit deja, este în regulă. Am primit banii. De ce am primit așa târziu daunele? Așa este procedura. Nu este corect, dar ce aș putea să fac? Este specificul din România. Impresarul s-a ocupat de tot și că totul a fost în regulă. Serviciul de Ambulanță mi-a plătit daune. Ambulanța mi-a plătit daune, pentru că o angajată a ambulanței a fost inculpată”, a spus Nathalie Ekeng pentru Cancan.

Nathalie Ekeng: ”Românii s-au purtat foarte bine cu mine”

Acum, fosta soție a lui Patrick Ekeng locuiește la Douala, în Camerun. Este căsătorită cu Haman, care a vorbit pozitiv despre România.

”Nu am avut nicio problemă legată de autorități, despre nimic. Românii s-au purtat foarte bine cu mine, chiar și autoritățile. Am urmărit meciurile de fotbal la televizor, nu am mers niciodată pe stadion. Patrick a venit în România, poate a fost bine pentru el, în legătură cu fanii, echipa și alte lucruri. Am câtiva prieteni la Dinamo, nu au probleme”, a spus Haman.

Reamintim că pe 6 mai 2016, Patrick Ekeng s-a prăbușit pe gazonul arenei din Șoseaua Stefan cel Mare în timpul meciului Dinamo-Viitorul Constanța, făra a avea un contact cu un adversar in prealabil. Dupa intervenția staff-ului medical al echipei Dinamo, a interv enit ambulanța. Ekeng a primit îngrijiri pe gazon, iar apoi a fost transportat la spital, unde s-a constatat că a suferit un stop cardiorespirator. Ekeng fusese introdus pe gazon de doar șapte minute. Martorii oculari au relatat ca medicul Duță de pe ambulanta Puls a intervenit foarte târziu.

„Inculpata Duță Elena-Mihaiela, având calitatea de medic specialist medicină de urgență și fiind delegată să asigure asistența medicală de urgenta la data de 06.05.2016 la partida de fotbal desfășurată pe Stadionul „Dinamo”, prin încălcarea obligațiilor ce îi reveneau, a omis să ia măsurile care se impuneau și anume – în primă fază evaluarea corectă a stării jucătorului Ekeng Patrick Claude în funcție de care trebuia să ia sau să dispună măsurile adecvate și, ulterior, după ce a constatat că pacientul se află în fibrilație ventriculară, să aplice protocolul de resuscitare prevăzut de ghidurile pentru „basic life suport” – sporind astfel un pericol însemnat pentru viața pacientului, pericol care nu a mai putut fi înlăturat, acesta decedând in ciuda intervenției ulterioare a personalului medical din cadrul Spitalului „Floreasca”, neprevăzând rezultatul inacțiunii sale, deși trebuia și putea să prevadă producerea acestui rezultat”, a precizat la acel moment Parchetul Capitalei într-un comunicat.

Mihaela Elena Duţă, medicul de pe ambulanţa Puls, a fost condamnată la un an și șase luni de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă și obligată la efectuarea a 60 de zile de muncă în folosul comunităţii.

