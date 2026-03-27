Valentin Sanfira, replică pentru Codruța Filip după ce artista l-a atacat în mediul online: ”Faceți bine celor ce vă urăsc”

După ani în care au afișat imaginea unui cuplu stabil și armonios în spațiul public, relația dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira s-a încheiat discret, dar cu ecouri tot mai vizibile în mediul online. Separarea celor doi a avut loc la începutul acestui an, însă detaliile au început să iasă la iveală abia recent, odată cu confirmarea oficială a despărțirii.

Cei doi artiști au petrecut împreună aproximativ opt ani, dintre care aproape patru în calitate de soț și soție. În tot acest timp, au fost percepuți drept unul dintre cuplurile solide din showbiz-ul românesc, reușind să mențină o imagine publică echilibrată. În spatele aparențelor, însă, lucrurile nu au funcționat la fel de bine precum păreau, iar decizia de a merge pe drumuri separate a venit, potrivit apropiaților, după o perioadă mai lungă de tensiuni.

Ce replică i-a dat Valentin Sanfira fostei partenere

Momentul separării a coincis cu întoarcerea Codruței Filip dintr-un proiect desfășurat în Thailanda, ceea ce sugerează că distanța și schimbările din viața profesională ar fi putut contribui la răcirea relației. Deși au ales să nu ofere prea multe explicații publice la acel moment, comportamentul lor ulterior din mediul online a atras atenția fanilor.

După divorț, fiecare dintre cei doi și-a continuat activitatea profesională, încercând să își reconstruiască rutina. Cu toate acestea, interacțiunile indirecte din social media au alimentat speculațiile privind adevăratele motive ale despărțirii. Codruța Filip a fost prima care a lăsat să se înțeleagă că ruptura nu a fost lipsită de conflicte, printr-o serie de postări sugestive. Acestea au fost interpretate de urmăritori ca fiind mesaje cu subînțeles, care ar face referire la comportamentul fostului partener după separare.

,,Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă, decât cel care a cauzat paguba. Ascultă asta încă o dată”, a fost mesajul distribuit de Codruța Filip.

La rândul său, Valentin Sanfira a ales o abordare diferită, concentrându-se în principal pe carieră și pe promovarea proiectelor muzicale. Cu toate acestea, anumite mesaje asociate activităților sale au fost percepute de public ca având o încărcătură personală, ceea ce a intensificat interesul față de situația dintre cei doi.

,,Faceți bine celor ce vă urăsc. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Dacă cineva te lovește pe un obraz, întoarce-l și pe celălalt, dacă îți ia cineva haina cu sila, dă-i cămașa și oricui îți cere dă-i și celui ce te jertfește nu-i mai cere înapoi. Nu judecați și nu veți fi judecați! Nu osândiți și nu veți fi osândiți! Iertați și vi se va ierta”, este mesajul care este pe afișul de promovare al evenimentului lui Valentin Sanfira.

