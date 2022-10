Valentina Pelinel a dat tot din casă! Ce ritualuri de îngrijire are Cristi Borcea: „Dacă se termină un produs, sigur l-a terminat soțul”

Valentina Pelinel și Cristi Borcea sunt căsătoriți din 2018 și au împreună trei copii. Deși amândoi au un program destul de încărcat, frumoasa blondină a mărturisit, recent, în cadrul unui interviu, faptul că întotdeauna își face timp pentru ritualurile de îngrijire corporală. Fostul model a vorbit despre tratamentele pe care le face alături de soțul său, dar și despre produsele ce nu lipsesc din casa lor, niciodată.

Nu este un secret faptul că femeile au grijă, întotdeauna, de felul în care arată. Dietele și sportul sunt binecunoscutele activități la care nu trebuie să renunți, pentru a te menține în formă. Se pare că și soțului Valentinei Pelinel acordă o importanță deosebită îngrijirii personale, ba chiar are un ritual foarte bine pus la punct.

Frumoasa blondină a dezvăluit, în cadrul unui interviu, faptul că tatăl copiilor săi este adeptul produselor de îngrijire facială și a explicat ce produse folosesc împreună.

„Îmi place să am grijă, îmi place să mă informez, să încerc produse noi, dar da, îmi place să am grijă de mine. Noi amândoi folosim, noroc că am și un soț care este foarte îngrijit și atunci, facem lucrurile astea împreună.

Nu mi-e rușine să îmi pun o mască pe față, pentru că ne punem amândoi. Folosim măscuțe. Îmi plac foarte mult fiolele mie și după fiole dacă mai aplicăm un ser sau o cremă, dar fiolele la noi sunt sfinte în casă. Dacă se termină un produs, sigur l-a terminat soțul.

De obicei sunt extrem de organizată și întotdeauna dacă e aproape să se termine un produs, am grijă să fac refill-ul ca să zic așa. Amândoi folosim multe produse, am un soț foarte îngrijit”, a declarat Valentina Pelinel, potrivit playtech.ro.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel au făcut separare de bunuri

De-a lungul timpului, soția fostului acționar de la Dinamo a fost acuzată, în repetate rânduri, că ar fi intrat în această căsnicie pentru bani.

Fostul model internațional a precizat că ea și Borcea și-au făcut separare de bunuri, înainte de a se căsători. Mai mult, Valentina a spus că în cazul în care se va despărți de Cristi, fiecare va pleca doar cu bunurile cu care a intrat în relație.

„Noi avem separare de bunuri. Eu nu sunt în relația asta pentru bunurile soțului meu! Fiecare pleacă cu ce a venit dacă va fi să ne despărțim.

Eu, când am intrat în căsătoria cu Cristi, aveam un apartament la New York. Eu voiam să plec din țară, să-mi fac o viață nouă acolo. Cel mai greu mi-a fost să aleg.

Momentul acela când Cristi mi-a spus: «ori pleci la New York, ori rămâi aici cu mine sa te lupți». Nu sunt genul să plec la rău. Eu îmi doream o familie. Așa a fost să fie, mai întâi la rău și apoi la bine. Mie mi-a lipsit el, pentru că eu pe el am vrut”, a dezvăluit Valentina Pelinel, la podcastul lui Nasrin Ameri.