Valeriu Iftime trăiește periculos la lojă la înfrângerile moldovenilor: „Vroia să mă strângă de gât, să mă dea cu capul de masă!”

Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani, a recunsocut că dezamăgirea ratării play-off-ului este uriașă. Oficialul moldovenilor a spus că nici nu vrea să se gândească la un scenariul urât luni în care Chiajna să câștige și a povestit cu mult amuzament o întâmplare pe care atrăit-o la lojă la finalul unei partide pierdute de echipa moldavă la capătul căruia un suporteri furios a vrut să-l dea „cu capul de masă!”

„Mă rog la Dumnezeu să nu-i lase pe jucători puterile, mentale mai întâi. Să-ţi dea un gol Chiajna şi să te ia ăla…Este unul care urlă de se sfârşeşte lumea. Eu îi apreciez pe ăştia care sunt disperaţi. Nu o fac dintr-o răutate. Dar când cineva te enervează, îi faci în ciudă. Da, să ia bătaie cu 3-0. Să văd cât poate să mai urle?! Vine câte unul, se uită în ochii mei şi parcă mă mănâncă. Şi îi trece. Unul nu ştia şi urla: «Iftimeeee! Dumnezăul….! Am luat bătaie!» Zic: «Da.» «Şi nu-ţi pare rău?» Zic: «Ba da.». Iar el: «Şi mie.» Şi a plecat, s-a calmat. El nu ştia ce să facă, să mă strângă de gât, să mă dea cu capul de masă. Ce să fac eu? Eram la fel de supărat ca el”, a afirmat Valeriu Iftime.

Oficialul le-a cerut fanilor să treacă peste dezamăgirea ratării play-off-ului și să fie alături de elevii lui Liviu Ciobotariu încă de la primul meci din play-out, cel care va avea loc luni de la ora 17:30 pe „Municipal” cu Concordia Chiajna.

„Eu cred că suporterii, dacă sunt suporteri, trebuie să iubească echipa asta pentru că le-a făcut una din marile bucurii. Nu ne-am bătut niciodată noi la play-off. Dintr-un anumit tip de răutate şi din injecţii puse de mulţi, unii pot să mai creadă şi poate unul-doi o să mai tragă câte o fluierătură. Eu sper ca ei să înţeleagă momentul prin care trecem pentru că echipa chiar are nevoie de suporteri. Noi am făcut mai multe puncte în deplasare decât acasă. Jucătorii mi-au reproşat: dar nu vă puneţi întrebarea de ce? Poate că e prea multă presiune. Noi am câştigat mai multe puncte în deplasare decât acasă. Asta spune mult vis-a-vis de stare între jucători şi spectatori”, a declarat Valeriu Iftime.