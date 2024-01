Variante de înlocuire pentru America Express de la Antena 1. Mona Segall dezvăluie condițiile: „Depindem mult de cât de populate sunt zonele”

După 4 sezoane filmate în Vietnam, Laos, Cambodia și Thailanda, Sri Lanka, India, Filipine, Taiwan, Turcia, Georgia, Iordania, Israel – Asia Express s-a transformat în America Express. După experiența din sezonul 5 și 6 – în Mexic, Guatemala, Columbia, Ecuador și Argentina, Mona Segal nu exclude varianta ca următorul format al show-ului de la Antena 1 să se transforme în Africa Express. Producătoarea a dezvăluit condițiile următoarei variante de înlocuire.

Invitați în podcastul lui Mihai Morar, Mona Segal și Robert Lionte, producătorii reality show-ului de la Antena 1, au vorbit despre posibilitatea ca America Express să se transforme în Africa Express. Fanii uneia dintre cele mai urmărite emisiuni din România abia așteaptă să afle detalii despre noul sezon al formatului.

După cele 4 sezoane de Asia Express- ”Drumul Dragonului”, ”Drumul Elefantului”, ”Drumul Comorilor”, ”Drumul Împăraților”, ultimele două ediții au avut loc în America Express – ”Drumul Aurului” și ”Drumul Soarelui”. Cu toate cestea, în viitor, producătorii emisiunii nu exclud varianta ca formatul America Express să se transforme în Africa Express.

Dezvăluirea neașteptată a fost făcută în contextul în care, la începutul pandemiei de Covid-19, a fost luată în calcul și varianta de a se filmat în Europa. Acest lucru nu s-a întâmplat, însă, de data aceasta, ar putea exista posibilitatea ca formatul internațional să se schimbe.

”Nu am exclus acest titlul în pandemie (n.r. să existe Europa Express) și am și început în Europa. A fost o variantă și pentru Africa Express. Depinde cât de populată este zona. Nu-ți poți permite să filmezi 15 ore pe săptămâna prin deșert pentru că nu ai cum să faci conținut. Este cineva din echipa noastră care merge să facă traseele. Este primul an când facem asta. Alexandra Ionescu se ocupă. Conținutul de care avem nevoie a început să devină complicat pentru Eco-line, pentru că ei nu fac emisiuni de 15 ore pe săptămână”, a spus Mona Segal în podcastul lui Mihai Morar.