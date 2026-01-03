Vasile Ioana, avertisment despre pericolul lăcomiei: „Este problema omului modern”

În perioada sărbătorilor, mesele îmbelșugate și petrecerile devin ocazii în care consumul de alcool crește semnificativ. Vasile Ioana avertizează însă că exagerarea poate avea consecințe atât fizice, cât și morale, iar cumpătul rămâne cheia pentru o sărbătoare echilibrată.

Tradiția creștin-ortodoxă nu interzice consumul moderat de alcool, însă subliniază pericolele abuzului. Studiile și experiența acumulată arată că excesul de alcool afectează nu doar sănătatea fizică, ci și echilibrul emoțional și capacitatea de judecată. Persoanele care nu își limitează consumul riscă să ajungă rapid într-o stare de pierdere a controlului, cu efecte negative asupra relațiilor, comportamentului și stimei de sine.

Vasile Ioana, avertisment despre pericolul lăcomiei

Un aspect central în prevenirea exceselelor este recunoașterea și gestionarea lăcomiei, nu doar în ceea ce privește mâncarea, ci și băutura. Dorința de „mai mult” poate transforma un obicei moderat într-un comportament dăunător, care afectează nu doar individul, ci și pe cei din jur. Lăcomia, în acest context, nu se referă doar la consumul fizic, ci și la pierderea echilibrului moral și emoțional.

Pentru a preveni astfel de situații, Vasile Ioana recomandă aplicarea unor limite clare la consumul de alcool. Un model frecvent menționat este limita de trei pahare pe masă sau pe parcursul unei petreceri. Această regulă simplă ține cont de capacitatea medie a ficatului și a creierului de a metaboliza alcoolul, reducând riscul intoxicării și al comportamentelor necontrolate.

Efectele alcoolului asupra comportamentului pot fi observate în etape, pe măsură ce cantitatea consumată crește. În fazele inițiale, oamenii pot deveni mai gălăgioși sau mai neîndemânatici, pierzând ușor controlul asupra reacțiilor. În stadiul intermediar, senzația de putere sau curaj exagerat poate conduce la acțiuni riscante sau nefirești. În final, consumul excesiv poate genera comportamente degradante, care afectează imaginea de sine și relațiile interumane. Recunoașterea acestor etape poate ajuta la auto-monitorizare și la menținerea cumpătului.

Pe lângă limitarea cantității, timpul și ritmul consumului joacă un rol esențial. Consumul lent, alternat cu apă sau alimente, reduce efectele negative și ajută organismul să proceseze alcoolul fără suprasolicitare. De asemenea, mesele bogate în proteine și carbohidrați pot tempera absorbția rapidă a alcoolului și pot diminua riscul de mahmureală severă sau probleme digestive.

