Vedeta care a devenit MILIONARĂ de la 18 ani. Fanii o adoră: „Mi-au cerut apa în care făceam baie”

Gimnasta Olivia Dunne a surprins anul trecut întreaga lume sportivă, anunțându-și retragerea din sportul de performanță la numai 21 de ani. Mai mult însă, ea a surprins și când a povestit că a ajuns să primească cereri extrem de neobișnuite din partea admiratorilor săi.

Poreclită „fata de aur a gimnasticii americane”, Dunne a pozat în Sports Illustrated Swimsuit în 2023 și 2024 și are 5,3 milioane de urmăritori pe contul său de Instagram. Deși își anunțase retragerea din gimnastică, ea și-a regândit decizia, în cele din urmă, amintește Marca. Aceasta chiar dacă nu are neapărată nevoie de bani, ea fiind milionară încă de la vârsta de 18 ani.

Prezentă la podcastul Best of Both Worlds with Flau’jae, Dunne a vorbit cu colega sa, Flau’jae Johnson, despre cele mai ciudate solicitări pe care le-a primit de la urmăritorii săi de pe rețelele sociale.

CITEȘTE ȘI: MET GALA 2025: CUM POȚI URMĂRI CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CEA MAI MARE SEARĂ DIN LUMEA FASHIONULUI!

Olivia Dunne: „Mi-au cerut apa în care făceam baie”

Cunoscută pentru fotografiile provocatoare de pe rețelele de socializare, Dunne a mărturisit că a primit solicitări dintre cele mai dubioase din partea fanilor. Una dintre ele, poate cea mai surprinzătoare, a fost atunci când cineva i-a cerut… apa în care a făcut baie.

„Știți ce fel de comentarii am primit multă vreme? Oamenii mi-au cerut apa în care făceam baie. Mă gândeam «unde a ajuns viața mea?». Acei oameni mă implorau să le dau apa în care eu făceam baie. Între timp, s-au calmat, dar a fost un sentiment ciudat pe care nu-l voi uita niciodată. Uneori am interpretat asta ca pe o glumă. A fost amuzant, la acea vreme”, a povestit Olivia Dunne.

Olivia Dunne a recunoscut în cadrul discuției disconfortul pe care îl resimte față de oamenii care îi asociază succesul în acest sport cu aspectul fizic.

„Unul dintre lucrurile care mă deranjează cel mai mult este atunci când oamenii spun: «Nu merită nimic din ceea ce are» și că «gimnastica nu este un sport adevărat» și lucruri de genul acesta”, a mai spus ea.

CITEȘTE ȘI: CARMEN GREBENIŞAN ŞI-A ETALAT BURTICA DE GRAVIDĂ ÎN CEA MAI SEXY ŢINUTĂ! CELEBRA INFLUENCERIŢĂ A FĂCUT PRĂPĂD LA MALUL MĂRII, LA CÂTEVA ZILE DUPĂ CE A ANUNŢAT CĂ ESTE ÎNSĂRCINATĂ!