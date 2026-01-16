Vedeta care vrea din nou la Survivor! Mesaj cu ochii umezi pentru producătorii Antenei 1: „Îmi vine să mă duc pe jos în Dominicană”

Odată cu debutul unui nou sezon al emisiunii Survivor, emoțiile revin puternic nu doar pentru telespectatori, ci și pentru cei care au trăit experiența competiției pe propria piele. Pentru foștii concurenți, fiecare ediție difuzată readuce amintiri intense, trăiri greu de explicat și o nostalgie profundă față de una dintre cele mai solicitante experiențe televizate din România.

Participarea la Survivor nu este doar o apariție într-un show de televiziune, ci o experiență de viață extremă, care lasă urme adânci atât fizic, cât și emoțional. Condițiile dure din Republica Dominicană, lipsa confortului, foamea constantă, epuizarea fizică și psihică, dar și competiția continuă transformă fiecare zi într-o luptă pentru supraviețuire. Tocmai de aceea, revenirea emisiunii pe micile ecrane trezește un val de retrăiri pentru cei care au trecut prin acest proces.

Larisa Popa își mai dorește să fie concurentă la Survivor?

Vizionarea Survivor din confortul propriei locuințe nu diminuează impactul emoțional asupra foștilor concurenți, cum este și în cazul Larisei. Din contră, fiecare probă, fiecare traseu și fiecare moment de slăbiciune al actualilor participanți este resimțit aproape visceral. Experiența trăită în junglă creează o legătură profundă cu cei care se află acum în competiție, iar empatia față de efortul lor este una totală.

Larisa Popa își dorește în continuare să revină la Survivor, pentru că experiența trăită acolo a fost una care a marcat-o profund. Dorința de a se întoarce în junglă, de a retrăi competiția, traseele, lupta cu foamea și cu fricile personale rămâne foarte puternică, chiar și după ce timpul a trecut. Pentru ea, Survivor nu a fost doar un concurs, ci o lecție de viață intensă, care i-a schimbat perspectiva și a ajutat-o să se descopere mai mult. Gândul unei eventuale reveniri, mai ales într-un sezon special, continuă să fie un obiectiv important și o provocare pe care și-ar dori să o accepte din nou.

„Deci vreau să fac story-ul ăsta, cu atât de multe emoții, trăiri, retrăiri, amintiri. Fuuu, am un déjà-vu grav, rău de tot. A început Survivor. Și de data asta mă uit din fața televizorului, de pe canapea, din confortul meu. Dar simt în corpul meu fiecare trăire și emoție pe care le trăiesc concurenții. Deci acolo așa se pune presiune pe tine. Am și lacrimi în ochi. Atât de mult mi-a plăcut experiența asta și aș repeta-o de o mie de ori. Deci, efectiv, îmi vine să mă duc pe jos în Dominicană, să plec pe jos, să stau acolo și eu, să mai trăiesc încă o dată experiența asta. Mi-a plăcut enorm, enorm, enorm, enorm. A fost atât de greu, atât de intens, dar atât de frumos și mi-a părut foarte rău când s-a terminat. Am plâns mult, mult, rău. Și îmi pare rău că n-am mai putut să particip încă o dată. Odată ce am participat anul trecut, nu mai puteam să mai merg și anul ăsta. Dar vă promit că, dacă se va face Survivor All-Star, o să fiu prima. Nu mă interesează cum, ce fac, vreau să merg încă o dată la Survivor, să mă lupt pe acolo prin junglă, să merg pe trasee, să fie ploaie, să-mi fie frig, să-mi fie frică, să mă depășesc. Cred că încă nu mi-am depășit toate fricile, nici nu știu. Am învățat multe, multe, rău de tot. A fost totul mult prea intens. Și chiar o să stau zilele astea să urmăresc din nou episoadele în care am participat eu. Nu-mi place să văd de pe canapea, să mă uit și să-i văd: „ia uite cum mănâncă nucă de cocos”. Deci sunt, repet, fanul numărul unu. Nu uitați să vă abonați la canal! Și am uitat să vorbesc de foame, deci parcă mi-e dor să fac foamea, să mănânc orezul, o lingură de orez, să câștig, să pierd. Nu știu, tot ce trăiești acolo n-ai unde să trăiești altundeva. Deci experiența asta nu se compară cu nimic. Felicitări, în primul rând, concurenților că au ajuns până acolo! Nu este ușor să ajungi. Nu e ușor deloc să ajungi la Survivor. Și să și reziști. Eu am rezistat mult. Spre surprinderea mea, am ajuns printre ultimii șase sau șapte concurenți din douăzeci și ceva câți am fost. Măi! Deci am lacrimi în ochi și plâng. Plâng, plâng de emoție. Vreau să merg din nou. Se poate? Mă rog.”, a transmis Larisa Popa.

