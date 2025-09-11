Vedeta de la Antena 1 care s-a întors la școală, la 51 de ani. Vrea să dea BAC-ul!

Nicolai Tand și-a luat inima în dinți și s-a reapucat de studii. La cei 51 de ai săi, matinalul de la Antena 1 s-a întors pe băncile liceului și vrea să promoveze examenul de Bacalaureat. Ce l-a determinat să facă acest pas important, de fapt?

Drumul lui Nicolai Tand spre succes a fost presărat cu pasiune, ambiție, dar și neajunsuri. Celebrul chef a rămas fără tată când avea doar 12 ani și tot de atunci a fost nevoie să muncească pentru a-și susține mama. Pierderea părintelui a venit cu o serie de responsabilități pentru mama sa, motiv pentru care a acesta a simțit nevoia să preia o parte dintre ele.

Nicolai Tand s-a înscris la liceu

Fără să țină cont de vârstă, după ce a terminat 10 clase, Nicolai Tand a lăsat studiile și a început să lucreze la câmp și să câștige bani pentru a-și ajuta mama. Mai târziu a lucrat pe șantier, a vândut ziare și au existat momente în care a și cerșit. Privind în urmă, matinalul de la Antena 1 nu regretă sacrificiile pe care le-a făcut în tinerețe.

„Am rămas fără tată la 12 ani. Mama mea mi-a fost și tată, și mamă. Eu fiind mezinul, mergeam la lucru, la fân, împreună cu ea, ca să facem bani. Nu am studii superioare, ca să nu muncească ea pentru mine. Am doar zece clase, pentru că nu mi se părea corect să meargă ea și să muncească singură, ca să-mi dea mie bani să mă duc la liceu. Așa am gândit eu atunci. (…) Mult mai târziu m-am angajat la Ambulanță. Nu am avut un an acte, tot m-au amânat, m-au expulzat și eu n-am vrut să plec. N-am avut acte, doar la negru am lucrat. Pe șantier, mai făceam niște șmecherii la niște mașini de cafea, am vândut ziare, am cerșit, am cerșit pe bune”, a declarat Nicolai Tand în podcastul „La Mijloc”.

Încercând să recupereze anii de școală la care a renunțat, Nicolai Tand și-a luat inima în dinți și s-a înscris la liceu (la seral) pentru a-și finaliza studiile și pentru a da examenul de Bacalaureat. Chef-ul nu are nicio emoție și este sigur că va trece, dacă nu cu nota 10, măcar cu brio peste această provocare din viața sa.

Acesta a mai mărturisit că la decizia de a relua studiile a contribuit foarte mult faptul că este părinte și își dorește să fie un exemplu demn de urmat pentru copiii lui. Nicolai Tand este căsătorit cu Monica Tand din anul 2018 și am împreună doi copii, Ilona și Iancu.

„N-aș schimba nimic (n.r.: din ceea ce a făcut în trecut). Studiile sunt foarte importante și le transmit asta copiilor mei. Dar eu mi-am asumat asta, pentru că nu mi se părea normal ca mama mea să muncească, iar eu, la 16 ani, să mă duc la liceu. Dar așa, ca o paranteză, să știi că m-am înscris la școală să-mi finalizez studiile. Din toamna asta studiez la seral să-mi iau Bac-ul. Sunt sigur că o să trec cu bine peste asta”, a mărturisit Nicolai Tand pentru okmagazine.ro.

