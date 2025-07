Vedeta de la noi care și-a anunțat susținerea pentru Vladimir Putin: ”Țin cu el”

În cea mai nouă ediție a emisiunii lui Dan Diaconescu rolul de invitat l-a avut Vica Blochina. Cei doi au atins numeroase subiecte și au vorbit și despre conflictul care încă există între Rusia și Ucraina. Se pare că blondina s-a poziționat categoric în tabăra lui Putin și spune de ce.

În cadrul ediției din data de 6 iulie a emisiunii Dan Diaconescu Direct rolul de invitat a fost jucat de Vica Blochina, care a făcut dezvăluiri surprinzătoare. Acesta a vorbit despre Volodimir Zelenski, dar și despre Vladimir Putin și a dezvăluit că se află în tabăra celui din urmă.

Așa cum spuneam, în cadrul celei mai recent ediții a emisiunii lui Dan Diaconescu a fost prezentă Vica Blochina. Printre altele, blondina a vorbit și despre războiul dintre Rusia și Ucraina, iar accentul a căzut pe liderii celor două țări.

Despre Vladimir Putin invitata lui Dan Diaconescu a avut numai cuvinte de laudă și spune că se află în tabăra lui. Se pare că blondina îl apreciază pe Putin și îl vede ca un mare iubitor de țară.

De asemenea, Vica Blochina a mai dezvăluit în cadrul emisiunii că acum a devenit profesoară. În urmă cu ceva timp și-a descoperit pasiunea pentru numerologie, a studiat mult și acum le predă și altora din cunoștințele ei.

„DD: Înțeleg că tu ești și profesoară acum. Iei și cursuri, ești și profă, ești și elevă, nu?

Vica: Da, eu învăț foarte mult.

DD: Ce înveți?

Vica: Eu învăț continuu. Adică la mine nu există săptămână fără să nu fiu la școală. Am cursuri care eu învăț, plătesc și învăț în continuare la ruși. Eu la ruși învăț numerologie și predau. Astăzi, două zile, ieri și astăzi am avut cursuri, am predat cursuri, am vorbit astăzi cinci ore.

DD: Cinci ore ai vorbit?

Vica: Cinci ore. Am predat matrița interioară.

DD: Și o să mai vorbești și șapte-opt ore în emisiune acum”, a mai spus Vica Blochina.