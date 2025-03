Vedeta din România care tocmai a recunoscut că e aproape surdă: „Nu aud bine. Așa că am decis să…”

Flavia Barbu a reușit să îmbine umorul, autenticitatea și pasiunea pentru lifestyle pe social media. De curând, însă, și-a surprins fanii cu o dezvăluire neașteptată: deși este o figură publică activă și energică, trăiește de ani de zile cu o deficiență auditivă progresivă.

Cu peste 40 de milioane de aprecieri pe TikTok și aproape un milion de urmăritori pe Instagram, Flavia Barbu și-a consolidat poziția ca un influencer de impact, reușind să inspire și să educe prin sinceritate, asumare și dorința de a schimba percepția asupra dizabilităților. Povestea sa nu este doar despre pierderea auzului, ci cum a reușit să învingă această problemă apărută încă din copilărie.

Povestea ei este una despre adaptare, curaj și determinare. Diagnosticată încă din copilărie cu pierdere de auz, Flavia a navigat printr-o lume construită pentru cei cu percepție sonoră normală, învățând să compenseze dificultățile prin citirea buzelor, intuiție și mult efort. Timp de ani de zile, și-a mascat problema, evitând să vorbească deschis despre provocările zilnice cauzate de deficiența ei auditivă.

„Bună, sunt Flavia Barbu și sunt surdă. Ce înseamnă asta? În maximum 5 ani, fica dumneavoastră va rămâne complet surdă. Și de asta am decis să port aparate auditive. Ai mers și-au dat seama că nu aud bine încă de când am început să mă uit la desene animate și ascultam cu televizorul pe volum 100. Stăteam cu fața lipită de ecranul televizorului. Deseori nu auzeam când mă strigă, nu înțelegeam și nici măcar nu răspundeam altădată. Primul diagnostic. Pe la 5 ani, într-un spital din Timișoara, doctorii le-au spus alor mei, În următorii cinci ani, pica dumneavoastră va rămâne surdă complet. Și atunci le-a picat cerul în cap părinților mei, dar, din fericire, au decis să nu creadă într-un astfel de diagnostic și uite că, totuși, cinci ani mai târziu, ceea ce au spus medicinii nici măcar nu s-a adevărit. Cel mai traumatizant joc de la grădiniță era deschide urechea bine. Eu.”, a spus Flavia Barbu în mediul online.

Deși a reușit să își construiască o carieră de succes ca influencer în domeniul modei, al relațiilor și al dezvoltării personale, viața de zi cu zi i-a demonstrat că nu poate ignora această realitate. Purtarea aparatelor auditive a devenit o necesitate, dar și un pas dificil, într-o societate care stigmatizează acest tip de dispozitive mult mai mult decât, spre exemplu, ochelarii de vedere. Costurile ridicate reprezintă, de asemenea, o barieră majoră pentru mulți oameni aflați în aceeași situație, iar Flavia a ales să aducă această problemă în atenția publicului.

„Dar cu dreapta aud un pic mai bine. Însă de foarte multe ori, dacă aleg să dorm pe partea dreaptă, mi se poate întâmpla să pierd alarma, pur și simplu. Ce opțiune mai rămânea mie ca eu să pot să am un auz cât de cât normal? Să port aparate auditive. Și mama chiar era în stare să facă tot posibilul să am două aparate auditive, să ia în rate sau să ia poate unul singur pentru urechea stângă cu care aud mai slab. Doar că în momentul în care le-am încercat… Am început să plâng isteric, fiindcă mi-am dat seama că niciodată un aparat auditiv nu va simula un auz 100% normal. Și am stat 25 de ani fără să port aparat auditiv.”, a mai spus tânăra.