Vera Wang a „întinerit” la 76 de ani? Fanii sunt siderați de schimbarea uluitoare și o acuză de modificări secrete

De: Daniel Matei 08/01/2026 | 00:50
Sursa foto: Profimedia
Creatoarea de modă Vera Wang pare să fi descoperit secretul tinereții, iar fanii sunt de-a dreptul uimiți de cât de bine arată aceasta.

Wang, în vârstă de 76 de ani, pare că a întinerit câteva decenii, după cum au remarcat cei care au văzut-o la ceremonia de gală a Premiilor CFDA din New York, luni.

Creatoarea de modă a apărut la eveniment cu o pereche de ochelari de soare negri îndrăzneți, care au adăugat și ei un efect tineresc. De asemenea, ea a purtat o bustieră neagră și o fustă albă lucioasă cu talie înaltă.

Vera și-a sărbătorit cea de-a 76-a aniversare în iunie și și-a etalat din nou aspectul care sfidează vârsta în timpul sărbătorilor de iarnă, scrie Daily Mail.

Creatoarea de modă a vorbit întotdeauna sincer despre abordarea sa față de îmbătrânire, declarând anterior că din punctul său de vedere, discriminarea bazată pe vârstă este „foarte demodată” și că în viață „trebuie să încerci să continui să crești într-un fel sau altul”.

Sursa foto: Profimedia

Vera Wang pare cu zeci de ani mai tânără

Într-un interviu acordat BBC în 2022, Vera a spus că „elixirul magic” pentru a rămâne tânără este munca. Ea continuă să lucreze ca director de creație al imperiului său de modă, care cuprinde ținute de mireasă, modă prêt-à-porter, accesorii, parfumuri și articole pentru casă.

Vera Wang lucrează în industria modei de la vârsta de 18 ani. La 23 de ani, a intrat în istorie ca fiind cel mai tânăr editor de modă al Vogue, dar abia aproape 20 de ani mai târziu și-a lansat marca de modă omonimă.

Și-a înființat propria companie la vârsta de 40 de ani și a dezvăluit că se simte „foarte norocoasă” că a reușit să își construiască propriul imperiu. Deși a fost acuzată că ar fi apelat la operații estetice, Wang și-a surprins fanii atunci când a spus că aspectul său se datorează muncii.
Mai mult, ea a declarat, într-un interviu, că nici nu ține dietă, spunând că arată așa de bine chiar dacă bea vodkă și mănâncă gogoși și fast-food.

