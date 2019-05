”Verișoara” îi ține de urât fostului logodnic al lui Brigitte!

Cornel Oană nu a trecut peste ”divorțul” de Brigitte. (Cel mai bine platit job din București) Tânărul nu și-a refăcut viața sentimentală, dar își petrece timpul în compania unei brunete, care arată amețitor. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile. (CITEȘTE ȘI: SEXY-BLOGERIȚA A ”NĂUCIT” MASCULII CU POSTERIORUL EI JUCĂUȘ!)

Pentru că s-a simțit trădat de femeia căreia i-a împărtășit iubirea, Cornel Oană a luat o decizie radicală. După ce fosta doamnă Năstase a apărut în ipostaze tandre alături de Florin Pastramă, la "Ferma", acolo unde cei doi au fost concurenți, iubitul acesteia a hotărât să rupă logodna.

Din câte se pare, Cornel Oană nu și-a revenit după despărțirea de Brigitte. În ultima perioadă, tânărul a fost văzut însă în repetate rânduri în compania unei brunete, cu care își petrece foarte mult timp și cu care ar fi rudă, potrivit surselor noastre. Recent, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, l-a întâlnit pe ex-logodnicul lui Brigitte la o terasă dintr-un complex rezidențial aflat în apropierea Capitalei, unde ex-iubitul vedetei de la PRO TV locuiește.

Alături de ”verișoara” lui, Cornel Oană a petrecut ceva timp în locul cu pricina. După ce s-au delectat cu câteva preparate culinare, cei doi au vorbit, la un pahar de apă, vrute și nevrute. După toate aparențele, ”verișoara” îi ține de urât tânărului de când s-a despărțit de fosta doamnă Năstase.

Atmosfera relaxată în care au petrecut cei doi se pare că a fost pe placul lui Cornel. Tânărul a fost ochi și urechi la "verișoara" lui, care probabil că nu s-a sfiit să-i dea unele sfaturi cu privire la frumoasele ce-i dau târcoale.

Binecuvântați de pastor

În luna noiembrie a anului trecut, Brigitte și Cornel Oană și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Religia brunetei (penticostală) le-a permis să facă acest lucru sub forma unei binecuvântări, recunoscută ca o căsătorie.

“Noi ne-am dorit să cumpărăm verighete, deoarece, în urmă cu o săptămână, noi suntem amândoi penticostali şi pastorul bisericii noastre ne-a făcut deja binecuvântarea, pentru a avea această relaţie. În momentul în care ne-am mutat împreună, pastorul bisericii noastre ne-a oficializat, ne-a făcut binecuvântarea relaţiei noastre, adică noi în faţa lui Dumnezeu suntem ca şi căsătoriţi.

Nu am dorit să facem acest pas şi să ne mutăm împreună, decât atunci când vom fi binecuvântaţi în faţa lui Dumnezeu şi am primit această binecuvântare şi atunci am considerat că trebuie să purtăm şi acest semn (n.r. verighetele). Eu am fost plecată ieri după marfă la una dintre firmele mele şi, de comun acord, am luat de la o firmă de acolo, pentru că nu se găsesc în România, verighetele pe care ni le doream şi pe care, în urmă cu două luni, le văzusem într-un loc şi am zis că dacă ar fi vreodată să ne căsătorim şi să facem acest pas, vom lua aceste verighete”, mărturisea Brigitte Năstase.

Brigitte Năstase: ”Mie nu-mi este rușine cu absolut nimic!”

În vârstă de 42 de ani, Brigitte Năstase a început să muncească dinainte să își serbeze majoratul. Într-un interviu, vedeta a dezvăluit că, încă din adolescență, a început să lucreze și chiar a făcut curățenie în case, lucru de care nu îi este deloc rușine. Mai mult, ea a dat și meditații la limba română, matematică și germană.

“Eu am muncit și muncesc. Umblu foarte mult să aduc marfă la magazin. Stau și până la 4 dimineața și muncesc. Mie îmi e frică doar de Dumnezeu. Eu muncesc de la 16 ani. Am făcut meditații și am făcut și curățenie în case. Dădeam meditații la doi copii la matematică, română și germană. Mie nu-mi este rușine cu absolut nimic. Sunt o femeie independentă căreia îi place să muncească”, declara Brigitte Năstase în urmă cu ceva timp.

În tinerețe, Brigitte era unul dintre cele mai cunoscute manechine din Banat și a câștigat concursul “Top Model România”. Totodată, a prins finala de la “Top Model of the World”, fiind una dintre cele 10 finaliste. Acest rezultat, la care s-a adăugat titlul de Miss Personalitate la Miss România în 1995, i-a adus vedetei o mulţime de oferte pentru contracte ca fotomodel şi manechin în Europa Occidentală.

După ce a onorat câteva dintre acestea, frumoasa timişoreancă a revenit în România să lucreze la o reclamă pentru o cunoscută firmă de electronice şi pentru a participa la o serie de prezentări de modă pentru creatori celebri de la noi din ţară.

