Veste cumplită pentru Catrinel Sandu! Tatăl ei a rămas paralizat în urma unui atac cerebral

Tatăl vedetei a fost operat de urgență după ce a fost găsit inconștient în casă, ca urmare a unui atac cerebral. Ulterior, medicii l-au trezit din comă indusă, însă veștile primite de Catrinel Sandu nu au fost deloc bune. Nicu Sandu a rămas paralizat!

Nicu Sandu, în vârstă de 69 de ani, cunoscut bioterapeut, a ajuns la spitalul Colentina cu creierul inundat de sânge. Medicii l-au luat imediat în primire pentru investigații și au hotărât să îl opereze de urgență, încercând să-i salveze viața.

Specialiștii și-au făcut treaba bine și, deși sună sumbru, Nicu Sandu chiar a fentat moartea. El a fost trezit din coma indusă, însă a rămas cu o paralizie. Soția acestuia, Mia Sandu, a povestit pentru click.ro detalii despre evoluția stării lui de sănătate.

”Am trecut prin cele mai urâte momente din viața mea. Nicu nu mai este intubat, e coerent, răspunde la întrebări, însă sunt probleme cu mâna și cu piciorul stâng, nu le simte. Trebuie să facă tratament, pentru că centrii nervoși sunt afectați. Din păcate, eu nu am voie să îl văd. Nu este recomandat, pentru că prezența mea i-ar putea crea emoții și nu ar fi deloc bine pentru el. Probabil că abia luni îl voi vedea. Catrinel voia să vină imediat, însă după ce a discutat cu medicii, ar fi venit degeaba. Lui îi trebuie liniște acum, sigur ar plânge dacă și-ar vedea fiica și i s-ar înrăutăți sănătatea. Am cei mai buni oameni lângă mine și le mulțumesc din suflet pentru ajutor. Mirela Florea, cea mai bună prietenă a lui Catrinel, mă duce unde am nevoie, doarme cu mine în casă, iar Carmen și Marius Iftimi sunt ca și copiii mei. La orice oră din zi și din noapte sunt alături de mine. M-au ajutat cu tot ce am avut nevoie”, a declarat Mia Sandu.