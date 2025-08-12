Acasă » Știri » Știri externe » Vești bune pentru Prințul Harry și Meghan Markle! Ce le-a comunicat Netflix, în ciuda eșecului lamentabil de pe platformă

Vești bune pentru Prințul Harry și Meghan Markle! Ce le-a comunicat Netflix, în ciuda eșecului lamentabil de pe platformă

12/08/2025
Vești bune pentru Prințul Harry și Meghan Markle! Ce le-a comunicat Netflix, în ciuda eșecului lamentabil de pe platformă
Meghan Markle și Printul Harry. Foto: Profimedia

Prințul Harry și Meghan Markle, Ducele și Ducesa de Sussex, au anunțat că își prelungesc acordul pentru filme și emisiuni TV cu Netflix.

Anunțul vine să contrazică relatările din mass-media care susțineau că contractul celor doi nu va fi reînnoit.

Înțelegerea a fost descrisă ca un „acord de tip ‘prima opțiune’ pe mai mulți ani”, care ar oferi companiei Netflix șansa să fie primii care să analizeze și eventual cumpere proiectele venite de la Archewell, compania de producție a Prințului Harry și a lui Meghan.

Este un aranjament mai puțin strict decât acordul lor anterior – dar infirmă afirmațiile că Netflix i-ar abandona complet pe Harry și Meghan, notează BBC.

Meghan a spus că ea și Harry au fost inspirați de parteneriatul lor cu Netflix pentru a „crea conținut atent gândit, în toate genurile, care rezonează la nivel global și sărbătorește viziunea noastră comună”.

Cu cât s-a vândut la licitație un fragment rar de meteorit provenit de pe Marte. Este considerat cel mai mare descoperit vreodată pe Terra
Cu cât s-a vândut la licitație un fragment rar de meteorit provenit de...
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai...

Nu se știe pe câți ani se întinde acordul sau care sunt termenii financiari. Contractul anterior, semnat în 2020, se credea că valorează aproximativ 100 de milioane de dolari.

Ce succes au avut anterioarele emisiuni cu Harry și Meghan

Anunțul vine înaintea celui de-al doilea sezon al emisiunii culinare “With Love, Meghan”, care va fi difuzat la sfârșitul acestei luni.

Cifrele de audiență de la Netflix au arătat că primul sezon nu a reușit să ajungă în top 300 cele mai populare emisiuni ale serviciului de streaming în prima jumătate a anului 2025. Documentarul lui Harry, “Polo”, s-a clasat pe locul 3.346 din 7.000 de emisiuni.

“With Love, Meghan”, un serial care a arătat-o pe Meghan gătind alături de prieteni celebri, a avut 5,3 milioane de vizualizări. În comparație, cel mai urmărit program de pe Netflix în acea perioadă a fost drama “Adolescence”, cu 145 de milioane de vizualizări.

Un documentar Netflix anterior, “Harry & Meghan”, care povestește plecarea cuplului din viața lor ca „membri ai familiei regale, cu îndatoriri”, a avut o audiență mai mare, cu 23,4 milioane de vizualizări după lansarea sa în decembrie 2022.

Archewell a anunțat, de asemenea, o ediție specială de Crăciun a serialului “With Love, Meghan”, care invită telespectatorii să „se alăture lui Meghan în Montecito pentru o sărbătoare magică”.

Serialul “With Love, Meghan” a fost însoțit de lansarea unei game de mâncare și băuturi, numită “As Ever”, care include vin rosé și gemuri.

Mai târziu în cursul acestui an, Netflix va mai lansa un alt serial cu Harry și Meghan ca producători, numit “Masaka Kids, A Rhythm Within”, despre un orfelinat din Uganda care este un far de speranță într-o situație „în care umbrele crizei HIV/SIDA persistă”.

Ce a spus un director de la Spotify despre Harry și Meghan

Nu toate incursiunile lui Harry și Meghan în domeniul de creare de conținut au avut succes comercial.

În 2023, ei au semnat un acord de 20 de milioane de dolari cu Spotify pentru a produce podcasturi, dar totul a luat sfârșit după doar 12 episoade.

Directorul departamentului de inovație și dezvoltare a podcasturilor de la Spotify i-a etichetat pe cei doi „escroci” în propriul său podcast, după ce familia de Sussex a anunțat sfârșitul proiectului.

„Mi-aș fi dorit să fi fost implicat în negocierea ‘Meghan și Harry părăsesc Spotify'”, a spus Bill Simmons. „Nenorocitii de escroci. Acesta este podcastul pe care ar fi trebuit să-l lansăm cu ei.”

La acea vreme, s-a scris că Harry și Meghan, cu podcastul lor, nu au atins rezultatele necesare pentru ca cei doi să fie plătiți suma completă menționată în contractul inițial.

(Citește și: Adevăratul motiv pentru care Prințul Harry și Prințul William nu vor moșteni casa în care a crescut Prințesa Diana)

