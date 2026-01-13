Acasă » Știri » Vești proaste pentru pensionari! Schimbări majore în metoda de plată a pensiilor

Vești proaste pentru pensionari! Schimbări majore în metoda de plată a pensiilor

De: Denisa Iordache 13/01/2026 | 09:15
Vești proaste pentru pensionari! Schimbări majore în metoda de plată a pensiilor
Metoda de plată a pensiilor va suferi modificări. Sursă: arhivă CANCAN

Vești proaste pentru pensionari! Modul în care aceștia își primesc pensiile lunar se poate schimba, spre nemulțumirea multor seniori. Autoritățile vor să încurajeze plata pensiilor direct pe cardul bancar, așa că există posibilitatea unor schimbări majore. Toate detaliile în articol.

Cu toate că un număr semnificativ de seniori sunt obișnuiți de ani de zile cu momentul în care poștașul le bate la ușă pentru a le aduce pensia, acest lucru se poate schimba. Ministrul Muncii a lansat un program care are ca scop accelerarea schimbării către plata pe card, fără a impune însă în mod obligatoriu această schimbare.

Metoda de plată a pensiilor va fi schimbată?

Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții Ministerului Muncii, plata pensiilor prin intermediul Poștei Române implică costuri mult mai mari pentru stat decât prin cea făcută direct pe card. Prin urmare, programul lansat își dorește să informeze pensionarii cu privire la avantajele pe care plata electronică le aduce și să îi îndemne pe aceștia să își deschidă conturi bancare, dar nu în mod obligatoriu.

Ministrul Muncii a transmis că pensiile aduse de poștaș nu vor fi eliminate brusc și forțat, astfel că va exista o tranziție în timp. Dacă unii dintre pensionari s-au adaptat deja la plata pensiei pe card, alții nu vor să audă de această schimbare. În special vârstnicii din mediul rural sunt împotriva acestei schimbări, pentru că locuiesc în zone fără acces rapid la bancomate, iar pensia adusă de poștaș îi ajută cu adevărat.

Mai mult, în unele localități mici nu există bancomate sau sucursale bancare, iar pentru ei deplasarea este dificilă.

În schimb, prespectiva statului este una total diferită, asta pentru că distribuirea pensiilor în numerar este din ce în ce mai dificilă. Reprezentanții Poștei Române consideră că acest serviciu nu mai este rentabil, iar instituția se confruntă cu presiuni financiare.

