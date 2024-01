Vica Blochina, viață de lux! Care este activitatea care îi aduce blondinei venituri considerabile: „Fac bani mulți”

Vica Blochina a început noul an cu dreptul. Blondina este într-o formă de zile mari și privește încrezătoare în viitor. La capitolul profesional, vedeta excelează, chiar dacă nu mai este prezentă pe micile ecrane. De ceva timp, Vica Blochina și-a mutat activitatea în mediul online și se bucură de venituri considerabile. Cum reușește vedeta să își umfle conturile?

Vica Blochina duce o viață de lux și nu se sfiește să arate asta. Are o garderobă de mii de euro, bijuterii scumpe și toate astea datorită activității pe care o desfășoară în mediul online. Blondina se bucură de numeroase contracte de imagine, care îi bagă în buzunar bani frumoși.

De ceva timp, Vica Blochina a dispărut din lumina reflectoarelor, iar despre viața ei nu se mai știu prea multe. Ei bine, deși nu mai este în centrul atenției, blondina nu duce lipsă de activitate. Acum, aceasta se concentrează pe viața profesională și reușește să facă bani frumoși.

De ceva timp, Vica Blochina și-a mutat activitatea în mediul online, acolo unde promovează diferite brand-uri. Blondina are numeroase contracte de imagine, care îi aduc venituri considerabile. Potrivit propriilor declarații, Vica Blochina face bani mulți și este determinată să nu se oprească aici.

„Am slăbit foarte mult. Nu știu exact cât am dat jos, pentru că nu mă cântăresc niciodată. Nu știu câți bani am în cont și nu știu niciodată câte kilograme am! De bani se ocupă tot timpul cineva, dar de kilograme nu mă interesează.

Promovez online diverse produse, am platformă. Avem contracte cu fabrici. Fac demult aceste lucruri, dar diferența este că acum promovez foarte mult online, foarte puternic, pentru că fac bani mulți. Și atunci e bine.

În rest, totul este foarte bine la mine. Nu am de ce să mă plâng, să știi! S-au aranjat lucrurile. Toate. Și cu fiul meu lucrurile stau bine. E totul e foarte ok. Cumva am ajuns la un echilibru în viață, din toate punctele de vedere. Nu pot să mă plâng”, a declarat Vica Blochina, potrivit viva.ro.