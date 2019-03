Victor Slav, dezvăluire emoționantă despre Sofia. Semnul divin care îl leagă pentru totdeauna de fetița pe care o are cu Bianca Drăgușanu

Victor Slav se consideră un bărbat împlinit: are o fetiță minunată și o carieră frumoasă în televiziune, în prezent fiind unul dintre moderatorii emisiunii „Vulturii de noapte”, alături de Giani Kiriță și Cătălin Cazacu. Prezentatorul de la Kanal D a făcut o dezvăluire emoționantă despre Sofia, de care este legat pentru totdeauna și printr-un semn divin. Fiica lui și a Biancăi Drăgușanu are aproape doi anișori și jumătate.

Victor Slav, dezvăluire emoționantă despre Sofia, fiica lui și a Biancăi Drăgușanu

În cadrul unui interviu pe care l-a oferit de curând, Victor Slav a spus că fetița lui și a fostei prezentatoare Bianca Drăgușanu moștenește același semn pe care el în are din naștere. În timpul mărturisirilor, prezentatorul a spus că regretă că nu a devenit tătic mai devreme și a făcut o glumă la adresa viitorilor pretendenți ai Sofiei.

„Îți zic ceva în exclusivitate. Eu am un semn din naștere, iar fetița mea îl are fix pe spate. Același semn. Semănăm, da. Este fantastică. Sunt pregătit pentru următoarele etape ale ei. Ceea ce îmi pare rău este că nu am avut-o mai devreme, adică să fi fost mai tânăr. Dar o să ochesc cu pușca și la 50 de ani, nu-i problemă. Mă antrenez de acum. (…). Lucrurile s-au schimbat. În momentul în care s-a născut Sofia, gata, ea a urcat pe primul loc și totul se învârte în jurul ei”, a declarat Victor Slav pentru libertatea.ro.

Victor Slav are o fetiță cu Bianca Drăgușanu

Victor Slav s-a născut pe 5 iunie 1980 în București. Prezentatorul TV este tătic de fetiță. Fosta lui parteneră de viață, Bianca Drăgușanu, a născut-o pe Sofia Natalia pe 26 septembrie 2016.