Victor Slav, dezvăluiri emoționante despre fiica sa: „Îi spun foarte des că o iubesc şi ea e mai zgârcită”

Victor Slav și Bianca Drăgușanu au trăit o poveste de dragoste din care a rezultat o minunăţie de fetiţă. Deşi cei doi s-au despărţit, iar Sofia a rămas alături de mama sa, prezentatorul TV are o relaţie apropiată cu micuţa.

Victor Slav și Bianca Drăgușanu au trăit o iubire intensă, însă destinul nu i-a vrut împreună. Cei doi se ocupă în continuare de creşterea fetiţei lor, pentru ca aceasta să nu simtă lipsa niciunuia dintre ei.

În cadrul unui interviu recent, Victor Slav a făcut dezvăluiri emoţionante despre relaţia cu fiica sa.

„Îi spun des că o iubesc, dar ea e mai zgârcită”

Victor Slav are grijă să o viziteze cât poate de des pe Sofia şi să petreacă timp alături de ea. Vedeta de la Kanal D a explicat totodată faptul că el este cel care îşi manifestă dragostea tot timpul, însă micuţa este mult mai rezervată.

„Da, ii spun foarte des ca o iubesc si ea e mai zgarcita, dar se intampla si atunci mi se topeste inima cand imi spune. Imi place ca nu mi spune atunci cand ma astept eu, dar are niste momente cand nu te astepti. Stau si fac total altceva si vine si imi ia mana si o pupa si ma emotionez, ma topesc.

Zice: „Te iubesc, tati”. Este foarte, nu pot sa explic in cuvinte. Sunt niste momente pe care n-ai cum sa le uiti”, a spus Victor Slav la WOWbiz.ro.

În acelaşi timp, Victor Slav a dezvăluit că Sofa este extrem de pretențioasă atunci când vine vorba despre haine, iar deseori nu este de acord cu lucrurile pe care i le alege tatăl său.

„Salava domnului, nu este foarte pretentioasa, dar are momentele ei, mai ales dimineata si cand trebuie sa ne imbracam sa mergem la gradinita, fix atunci se pomeneste ca nu-i place. Sau zice ca asta e o tinuta de baiat, dar vrea sa scoata in evidenta ca nu-i place si s-o schimb”, a mai spus Victor.

