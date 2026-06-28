Acasă » Știri » Victor Slav și Selina s-au împăcat. Fostul prezentator și-a „spălat” păcatele cu un cadou scump

Victor Slav și Selina s-au împăcat. Fostul prezentator și-a „spălat” păcatele cu un cadou scump

De: Irina Vlad 28/06/2026 | 23:01
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

După o perioadă tumultuoasă în care au fost separați, Victor Slav (46 de ani) și Selina (39 de ani) s-au împăcat. Momentul a fost marcat de o surpriză din partea fostului prezentator de la Pro TV pentru iubita sa, cadou pentru care a scos din portofel zeci de mii de euro. 

Victor Slav și Selina formează un cuplu de aproximativ 5 ani, iar primele semne ale rupturii au apărut recent, în urmă cu doar câteva săptămâni. Între cei doi există o diferență de 7 ani – Selina are 39 de ani, iar Victor Slav 46 – însă acest lucru nu i-a împiedicat să își construiască o relație solidă sau, cel puțin, asta au lăsat să se vadă din exterior. Cei doi au fost mereu discreți în ceea ce privește relația lor de iubire, însă asta nu înseamnă că schimbarea dinamicii dintre ei nu a fost observată imediat de fanii atenți.

Victor Slav și-a „spălat” păcatele cu un cadou pe 4 roți

După ce au șters fotografiile împreuna de pe social media și au încetat să se mai urmărească pe Instagram, Victor Slav și Selina au decis să mai dea o șansă poveștii lor de dragoste. Primul semn al împăcării a fost actualizarea listei de prieteni de pe platformele de socializare, unde fanii au remarcat imediat că cei doi sunt din nou „prieteni”.

Dincolo de conectarea din mediul online, pentru a celebra noul capitol din viața lor, se poate spune că Victor Slab a fost ceva mai inspirat și i-a făcut Selinei un cadou  în valoare de zeci de mii de euro.

„Astăzi mergem împreună la o cafea, dar între timp avem și o surpriză pentru Selina. Habar nu are ce o să se întâmple azi”, a spus Victor Slav.

Momentul a fost mascat sub forma unei ieșiri la cafea, când Victor Slav i-a spus Selinei să își acopere ochii cu o eșarfă și să se lase pe mâna lui. Până la locul unde a fost dezvăluită surpriză, între cei doi a avut loc un dialog haios.

Victor Slav: Știu că își este foame și chiar vrei să bei și o cafea, dar o să trebuiască să te leg la ochi. Am o surpriză.

Selina: Măăă, tu vrei să mă ceri în căsătorie, nebunule.

Victor Slav: Leagă-te la ochi!

Selina: Este foarte cald, nu știu unde mă duci.

La scurt timp cei doi au ajuns la showroom-ul auto unde era parcat cadoul. Când Selina a deschis ochii, a rămas complet fără cuvinte. În fața ei se afla o mașină de lux, decorată cu o fundă uriașă pe capotă, flori și o sticlă de șampanie – vezi imagini în GALERIA FOTO.

Motivele care ar fi dus la separarea dintre Victor Slav și Selina. Ce le-a distrus, de fapt, relația: „Au obosit să vorbească unul peste altul. Nu se ascultau deloc”

Victor Slav și Selina, mesaje cu subînțeles după zvonurile despărțirii: ”Oamenii pot fi manipulați”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Provocarea inedită prin care Oana Lis a ajuns lângă Brad Pitt. Imaginile au devenit virale
Știri
Provocarea inedită prin care Oana Lis a ajuns lângă Brad Pitt. Imaginile au devenit virale
Influencera Sue Rose și soțul ei au devenit părinți pentru a cincea oară. Primele imagini cu fiica lor
Știri
Influencera Sue Rose și soțul ei au devenit părinți pentru a cincea oară. Primele imagini cu fiica lor
Călin Georgescu o ceartă pe Alexandra Alexandrescu: Ați greșit complet
Mediafax
Călin Georgescu o ceartă pe Alexandra Alexandrescu: Ați greșit complet
Senatoarea Nicoleta Pauliuc lansează acuzaţii grave la adresa lui Bolojan şi PNL. Susţine că partidul întreţine reţele de troli “mai agresive decât în toată perioada Georgescu”. Gândul a scris în repetate rânduri despre operaţiunea digitală “Susţin Ilie Bolojan”
Gandul.ro
Senatoarea Nicoleta Pauliuc lansează acuzaţii grave la adresa lui Bolojan şi PNL. Susţine...
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
O femeie însărcinată cu gemeni a murit la o zi după externarea de la Maternitatea Giulești. „I-au spus că sunt atacuri de panică”
Adevarul
O femeie însărcinată cu gemeni a murit la o zi după externarea de...
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va fi chemat în armată
Digi24
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va...
Călin Georgescu, atac la adresa lui Emil Boc: Slugărnicie absolută
Mediafax
Călin Georgescu, atac la adresa lui Emil Boc: Slugărnicie absolută
Parteneri
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a părăsit definitiv România! Fosta cumnată a lui Irinel Columbeanu e total schimbată. Din ce a ajuns să-și câștige banii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a părăsit definitiv România! Fosta cumnată a...
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
Prosport.ro
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Gabriela Prisăcariu a făcut furori pe plajă! Cum arată soția lui Dani Oțil în costum de baie
Click.ro
Gabriela Prisăcariu a făcut furori pe plajă! Cum arată soția lui Dani Oțil în costum...
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația
Digi 24
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația
Video / Skoda Octavia Facelift 2.0 TDI. De ce rămâne una dintre favoritele românilor
Promotor.ro
Video / Skoda Octavia Facelift 2.0 TDI. De ce rămâne una dintre favoritele românilor
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei...
De ce anul 536 d.Hr. a fost cel mai groaznic an din istoria omenirii
go4it.ro
De ce anul 536 d.Hr. a fost cel mai groaznic an din istoria omenirii
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta sănătatea?
Descopera.ro
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta...
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Senatoarea Nicoleta Pauliuc lansează acuzaţii grave la adresa lui Bolojan şi PNL. Susţine că partidul întreţine reţele de troli “mai agresive decât în toată perioada Georgescu”. Gândul a scris în repetate rânduri despre operaţiunea digitală “Susţin Ilie Bolojan”
Gandul.ro
Senatoarea Nicoleta Pauliuc lansează acuzaţii grave la adresa lui Bolojan şi PNL. Susţine că partidul...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Provocarea inedită prin care Oana Lis a ajuns lângă Brad Pitt. Imaginile au devenit virale
Provocarea inedită prin care Oana Lis a ajuns lângă Brad Pitt. Imaginile au devenit virale
Cea mai norocoasă zi a lunii iulie 2026 pentru fiecare zodie. Luna începe cu Mercur în retrograd
Cea mai norocoasă zi a lunii iulie 2026 pentru fiecare zodie. Luna începe cu Mercur în retrograd
Influencera Sue Rose și soțul ei au devenit părinți pentru a cincea oară. Primele imagini cu fiica ...
Influencera Sue Rose și soțul ei au devenit părinți pentru a cincea oară. Primele imagini cu fiica lor
Țara europeană care reintroduce armata obligatorie. Cât timp va dura stagiul
Țara europeană care reintroduce armata obligatorie. Cât timp va dura stagiul
Iuliana Beregoi, acuzată că are „aere” de vedetă. Ce ar fi făcut la un concert din Piatra Neamț
Iuliana Beregoi, acuzată că are „aere” de vedetă. Ce ar fi făcut la un concert din Piatra Neamț
Andra Volos, planuri mari după nunta cu Robert Lele. În ce domeniu vrea să activeze influencerița: ...
Andra Volos, planuri mari după nunta cu Robert Lele. În ce domeniu vrea să activeze influencerița: „Toate ideile mele”
Vezi toate știrile