Victor Slav și Selina s-au împăcat. Fostul prezentator și-a „spălat” păcatele cu un cadou scump

După o perioadă tumultuoasă în care au fost separați, Victor Slav (46 de ani) și Selina (39 de ani) s-au împăcat. Momentul a fost marcat de o surpriză din partea fostului prezentator de la Pro TV pentru iubita sa, cadou pentru care a scos din portofel zeci de mii de euro.

Victor Slav și Selina formează un cuplu de aproximativ 5 ani, iar primele semne ale rupturii au apărut recent, în urmă cu doar câteva săptămâni. Între cei doi există o diferență de 7 ani – Selina are 39 de ani, iar Victor Slav 46 – însă acest lucru nu i-a împiedicat să își construiască o relație solidă sau, cel puțin, asta au lăsat să se vadă din exterior. Cei doi au fost mereu discreți în ceea ce privește relația lor de iubire, însă asta nu înseamnă că schimbarea dinamicii dintre ei nu a fost observată imediat de fanii atenți.

Victor Slav și-a „spălat” păcatele cu un cadou pe 4 roți

După ce au șters fotografiile împreuna de pe social media și au încetat să se mai urmărească pe Instagram, Victor Slav și Selina au decis să mai dea o șansă poveștii lor de dragoste. Primul semn al împăcării a fost actualizarea listei de prieteni de pe platformele de socializare, unde fanii au remarcat imediat că cei doi sunt din nou „prieteni”.

Dincolo de conectarea din mediul online, pentru a celebra noul capitol din viața lor, se poate spune că Victor Slab a fost ceva mai inspirat și i-a făcut Selinei un cadou în valoare de zeci de mii de euro.

„Astăzi mergem împreună la o cafea, dar între timp avem și o surpriză pentru Selina. Habar nu are ce o să se întâmple azi”, a spus Victor Slav.

Momentul a fost mascat sub forma unei ieșiri la cafea, când Victor Slav i-a spus Selinei să își acopere ochii cu o eșarfă și să se lase pe mâna lui. Până la locul unde a fost dezvăluită surpriză, între cei doi a avut loc un dialog haios.

Victor Slav: Știu că își este foame și chiar vrei să bei și o cafea, dar o să trebuiască să te leg la ochi. Am o surpriză. Selina: Măăă, tu vrei să mă ceri în căsătorie, nebunule. Victor Slav: Leagă-te la ochi! Selina: Este foarte cald, nu știu unde mă duci.

La scurt timp cei doi au ajuns la showroom-ul auto unde era parcat cadoul. Când Selina a deschis ochii, a rămas complet fără cuvinte. În fața ei se afla o mașină de lux, decorată cu o fundă uriașă pe capotă, flori și o sticlă de șampanie – vezi imagini în GALERIA FOTO.

Motivele care ar fi dus la separarea dintre Victor Slav și Selina. Ce le-a distrus, de fapt, relația: „Au obosit să vorbească unul peste altul. Nu se ascultau deloc”

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