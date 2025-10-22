Victoria Beckham, mărturii despre infidelitatea lui David Beckham: ”Am traversat furtuna, pur și simplu”

Recent, Victoria și David Beckham au aniversat 26 de ani de căsnicie, iar cu această ocazie fosta membră a trupei Spice Girls a dat mai multe din casă. În cadrul unui interviu amplu, vedeta a vorbit despre viața ei, despre familia sa, despre problemele pe care le-au întâmpinat de-a lungul timpului, dar a făcut și noi declarații despre episodul controversat în care a fost înșelată.

În anul 2008, pe vremea când David Beckham era jucător la Real Madrid, acesta a avut o aventură. Mutarea în Spania l-a dezechilibrat pe fotbalist, a trecut prin momente dificile și a și călcat strâmb. Acesta și-a înșelat soția chiar cu asistenta sa personală, Rebecca Loos. Aventura celor doi a ajuns și l-a urechile Victoriei Beckham, care a fost extrem de dezamăgită de lovitura pe care a primit-o din partea partenerului său.

„Am traversat furtuna, pur și simplu”

Pentru o lungă perioadă, Victoria și David Beckham păreau că formează cuplul perfect. Însă, și la casele mai mari există probleme, iar una dintre cele mai dificile perioade pe care cuplul le-a traversat a avut loc în urmă cu 17 ani, atunci când celebrul fotbalist și-a înșelat soția.

Întreg episodul a fost abordat și în documentarul despre viața fotbalistului, dar recent Victoria Beckham a făcut noi declarații pe această temă. Vedeta a luat parte la un interviu intens, în care a fost întrebată despre tensiunile din familia sa și despre zvonurile care au afectat căsnicia ei de peste două decenii.

Victoria Beckham a fost chestionată și în legătură cu episodul de infidelitate, iar aceasta a reitera ideea că acele momente i-au adus multă suferință și i-au zguduit din temelii căsnicia.

Alex Cooper: Ai avut de-a face cu speculații de-a lungul întregii tale cariere despre căsnicia ta. Știu că David a atins acest subiect în documentarul lui. Poți explica cum ați gestionat voi doi acest lucru? Victoria Beckham: Știi… am avut parte de foarte multe lucruri aruncate asupra noastră, dar am vorbit despre asta pentru că tocmai am sărbătorit 26 de ani de căsnicie – și, apropo, lumea spunea că nu va merge. 26 de ani! Am trecut prin multe și am rămas mereu împreună, am traversat furtuna, pur și simplu”, a fost răspunsul Victoriei Beckham.

Însă, vedeta a fost vizibil deranjată de subiect și nu și-a dorit să insiste prea mult asupra lui. Acesta a mutat rapid discuția de la aventura soțului, la o altă temă delicată, tulburarea alimentară cu care s-a confruntat ani de zile.

