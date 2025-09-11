Acasă » Știri » Știri externe » O creatoare de modă a descoperit secretul tinereții. La 76 de ani, arată surprinzător de tânără

O creatoare de modă a descoperit secretul tinereții. La 76 de ani, arată surprinzător de tânără

De: Adrian Sabau 11/09/2025 | 15:44
O creatoare de modă a descoperit secretul tinereții. La 76 de ani, arată surprinzător de tânără
Vera C Wang. Foto: Profimedia

Creatoarea de modă Vera Wang continuă să-și uimească fanii cu aspectul tineresc. Fosta patinatoare, fashion editor la Vogue și creatoare de modă a împlinit recent 76 de ani, dar fanii susțin că ea ar fi descoperit fântâna tinereții, sau un alt secret pentru întinerire.

Legendara creatoare de modă, cunoscută pentru rochiile ei de mireasă uimitoare și neobișnuite, a distribuit recent pe Instagram o serie de fotografii în care apărea în timp ce urmărea turneul de tenis US Open.

În secțiunea de comentarii, fanii s-au grăbit să exclame despre cât de tânără arăta Vera. Unul a scris:

„Ce cadou să arăți așa la vârsta asta”, în timp ce altul a adăugat: „Arăți superb, draga mea!!”

„Nu îmbătrânește”, a declarat altul , în timp ce un al patrulea a intervenit: „O frumusețe uimitoare, atemporală. Ce poză grozavă.”

În glumă, Vera a clarificat rapid că aspectul ei tineresc se datorează în mare parte iluminatului de atmosferă al Cipriani, faimosul restaurant italian iubit de celebrități, unde s-a dus după turneul de tenis.

View this post on Instagram

 

A post shared by Vera Wang (@verawang)

Care este secretul tinereții lui Vera Wang

Vera C Wang. Foto: Profimedia

Potrivit Verei, nu există niciun secret pentru anti-îmbătrânire; mai degrabă, ea rămâne la o dietă care include atât alimente sănătoase cât și mâncăruri care îi plac, cum ar fi pizza și McDonald’s.

„Trec prin faze cu ceea ce mănânc la prânz”, a spus ea. „Îmi plac sashimi-ul cu orez brun și legume, broccoli chinezesc gătit la abur cu pui și orez sau salata de anghinare sau peștele de la Sant Ambroeus.”

„La un moment dat, mâncam o felie de pizza Ray’s în fiecare zi și nu m-am îngrășat niciodată nici un kilogram din asta. Nu este un lucru rău dacă storci excesul de ulei din ea. Este atât de sățioasă”, a continuat ea.

„Beau doar apă – am încetat să mai beau Coca-Cola dietetică acum șase ani. A fost cel mai greu lucru la care am renunțat vreodată.”

Ce spune Vera despre aniversările unor vârste „reper”

Vera spune că nu se teme de îmbătrânire și se simte la fel de vioaie acum ca la 20 de ani.

„După 75 de ani, anul trecut, am spus: ‘Poate, nu trebuie să sărbătorești după 75 de ani'”, a spus Vera. „Mulți dintre prietenii mei nu vor. Ei spun: „Sunt prea bătrân”. Le-am spus: „Nu este vorba despre a fi bătrân. Este vorba despre a fi aici și a trăi și ar trebui să sărbătorim asta.”

„Dar trebuie să sărbătorești în fiecare an că ești în viață. Așa mă simt”, a continuat ea.

Wang este de mult timp sinceră în ceea ce privește abordarea ei față de îmbătrânire și sărbătorirea unor vârste reper, notează HELLO MAGAZINE.

Ea a împlinit 76 de ani pe 27 iunie și a marcat ocazia cu o cină fastuoasă la Paris, la Le Relais Plaza. Fotografiile de pe Instagram au arătat-o înconjurată de cei dragi la o masă la lumina lumânărilor, unde a suflat în lumânările puse pe un tort șic.

Pentru această ocazie, ea a purtat o rochie neagră îndrăzneață, asortată cu cizme până la genunchi și un tatuaj auriu strălucitor cu numărul „76” pe braț.

Cum a ajuns Vera să creeze rochii de nuntă pentru cele mai mari vedete

S-ar zice că Vera, mamă a doi copii, a trăit nenumărate vieți de când a crescut la New York în anii ’50 și ’60.

A început ca patinatoare artistică în tinerețe, înainte de a ajunge la un post de editor senior de modă la Vogue. Apoi și-a lansat brandul omonim în 1990 și de atunci a creat haine pentru toate vedetele, de la Victoria Beckham la Chelsea Clinton.

Vera este cunoscută în special pentru crearea unora dintre cele mai memorabile rochii de mireasă din toate timpurile. Mariah Carey, Victoria Beckham, Sarah Michelle Gellar și Alicia Keys sunt doar câteva dintre femeile care au ales rochii de nuntă de la Vera pentru ziua cea mare.

La 76 de ani, din ce în ce mai dornică de muncă

Vera C Wang. Foto: Profimedia

Wang nu dă nici un semn că ar vrea să reducă ritmul.

Deși și-a vândut brandul de modă în 2024, ea continuă să ocupe funcția de fondator și director de creație, rămânând strâns implicată în direcția creativă și colaborările, inclusiv parteneriatele cu Jared Jewelers și Zales.

Reflectând asupra carierei sale, Wang a făcut comparații cu persoane celebre care au continuat să lucreze până la adâncă bătrânețe.

„Cred că poate un pic la fel ca Warren Buffett [în vârstă de 93 de ani] sau regina Elisabeta a II-a [care a condus monarhia britanică timp de șapte decenii până când a murit la vârsta de 96 de ani], voi continua să lucrez pentru că simt că sunt capabilă să îmi fac munca din ce în ce mai mult”, a spus Vera.

Apariția ei la US Open și selfie-ul ei viral le-au reamintit fanilor încă o dată că Wang rămâne nu doar un simbol al modei, ci și un simbol al rezistenței și reinventării.

(Citește și: Ce s-a întâmplat cu prietena ei cea mai bună după ce Cristina ICH i-a luat pufosul soț! Detalii interesante după celebra poveste care a înnebunit Bucureștiul)

