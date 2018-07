O vacă a putut fi întâlnită, joi, prin centrul Aradului, preț de câteva zeci de minute. Juninca a ajuns pe la Filarmonică, apoi a plecat, grăbită, spre Tribunal, unde a și fost reținută de câțiva oameni trimiși de Primărie. (Reduceri mari la jocuri PC) După aproape două ore, cât a fost ținută legată cu lanț și lacăt, de un pom, în Parcul din spatele Palatului de Justiție, când să fie ridicată de cei de la ecarisaj și, practic, salvată, la fața locului a ajuns și stăpânul, care a mărturisit că se pregătește să o sacrifice.

Văcuța fără nume a fost pozată și filmată de șoferi timp de câteva zeci de minute prin tot orașul. Cel mai elocvent însă pare momentul în care vita trece pe șosea, prin fața Palatului Cultural, apoi, prin spatele Palatului Administrativ, spre Palatul de Justiție. Acolo, chiar în vecinătatea Tribunalului, juninca a fost reținută de câțiva angajați de la Ecarisaj, care se pregăteau să o… salveze și să o transporte la adăpostul pentru câini.

Medicul veterinar Filon Crețiu a cerut, prin telefon, ajutor colegilor săi: „O să o cazăm… Auzi, dacă tot ești acolo, la spații verzi, te rog să îmi trimiți niște iarbă cosită pe o camionetă, fiindcă avem nevoie să o întreținem. Te rog, urgent!”

Atracție pentru turiști

În tot acest timp, văcuța a trezit interesul localnicilor, dar mai ales al turiștilor.

„E un punct de atracție, da, chiar m-am oprit, cum a ajuns asta chiar aici, în mijlocul parcului, mă… ha ha ha! Cum se poate, domnule, nu are cum, aici e mijlocul orașului, de unde? Cum a ajuns?”, au spus câțiva trecători.

După câteva zeci de minute, în parc a ajuns și o camionetă, în care văcuța trebuia să fie urcată și transportată la Adăpostul pentru câini, numai că exact atunci, ca o făcut, au apărut câteva persoane care au revendicat-o.

„- A dumneavoastră e vaca?

– Da! Am găsit-o, a fugit azi-noapte pe la 12 din pădure și acuma am găsit-o, Doamne mulțamu-ți! De la pădure, acolo am lăsat-o, s-a dezlegat azi noapte!

– Are răni, a bătut-o cineva?

– Nu știu… ieri am cumpărat-o…

– Aveți acte pe ea, că așa oricine poate să o revendice.

– Păi am luat-o ieri…

– Sigur e vaca voastră? De unde ai aflat că e vaca aici?

– Ne-am uitat după ea peste două ore. M-am uitat pe Facebook…”

Proprietarii au fost amendați

Oamenii și-au luat văcuța, au urcat-o într-un microbuz și, când să plece, au fost abordați de poliția locală.

Pentru că nu a avut grijă de ea, agenții l-au sancționat pe proprietar.

„Va fi sancționat conform legii pentru lăsarea în libertate a animalului, de la 100 la 500 lei”, a spus reprezentantul Poliției Locale.

„Vaca s-a dezlegat”, a protestat, timid, proprietarul.

„Asta este, avea obligația să o supravegheze”, a încheiat, neînduplecat, polițistul.

În cele din urmă, văcuța a fost transportată înapoi, în zona pădurii Ceala. Din nefericire pentru ea, după cum spune proprietarul, văcuța ar urmă să fie tăiată.