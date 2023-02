VIDEO | Bia Khalifa, primele declarații după ce a fost încătușată în aeroport: „Am fost bătută, torturată, privată de telefon, de libertate” + „Au scrumat pe mine”

Bia Khalifa a postat, în urmă cu o oră, nu doar imagini cu semnele pe care le are pe corp, ci a povestit, pe larg, ce s-a întâmplat astăzi, când ea și Fulgy, iubitul ei, s-au întors din Milano. Blondina a mărturisit faptul că i-au fost aplicate rele tratamente, după ce a fost încătușată, pe aeroport. Iată detaliile mai jos, în articol.

În cursul zilei de 10 februarie 2023, Bia Khalifa și Fulgy s-au întors în România, după scurta vacanță pe care au petrecut-o la Milano. Cei doi îndrăgostiți au avut parte, însă, de o situație neașteptată chiar pe aeroportul Henri Coandă. CANCAN.RO v-a arătat, în exclusivitate, faptul că blondina a fost încătușată de autorități și ținută, timp de două ore, pentru a da cu subsemnatul, într-un birou. În același timp, Fulgy, în încercarea de a o „salva”, a apelat la 112. Însă, după ce Poliția Transporturi Aeriene (PTA) a verificat informația, s-a aflat că apelul a fost nejustificat și s-a ales cu o amendă. Pe lângă el, și Bia a primit o amendă de 4000 de lei. (Vezi AICI)

În urmă cu o oră, Bia Khalifa a postat pe rețelele de socializare o serie de story-uri prin care le explică urmăritorilor săi cum ar fi stat lucrurile, astăzi, în aeroport, după întoarcerea din vacanță. Mai mult decât atât, blondina a mărturisit și a arătat ce semne are pe corp, după ce a fost încătușată de autorități.

„Sunt umflată, dacă vedeți (n.r. partea dreaptă a feței). Treaba stă în felul următor. Am fost în Milano, în vacanță, și când m-am întors la Pașapoarte, eu mă grăbeam. (…) Mi-am respectat rândul la Pașapoarte, Fulgy era în spate. Mai erau fix 2 oameni în spatele meu și l-am chemat pe Fulgy să stea cu mine, să putem să plecăm, eu trebuia să ajung la Brașov. (…) L-au trimis pe Fulgy la alt rând și au spus că toți se grăbesc. Nimeni din rând nu a comentat sau ceva. L-au trimis la alt rând și erau 2 polițiști, o fată și un băiat, cred că erau la început, habar n-am, și spuneau „Bia Khalifa, Bia Khalifa”. Vorbeau acolo de mine. Am trecut de Pașapoarte și după ce mi-am luat pașaportul, totul a fost ok, îi zic ăluia, că se tot uita la mine, «acum ești fericit?». Și știți că este coridorul acela de un metru unde ieși de la Pașapoarte și, după aceea, pleci către valize. Acolo, a ieșit omul ăsta și a sărit pe mine și m-a bătut. Mi-a rupt și o unghie”, a mărturisit Bia, pe internet.

Vezi și VIDEO | MOMENTUL ÎN CARE BIA KHALIFA ESTE ÎNCĂTUȘATĂ PE AEROPORT, LA ÎNTOARCEREA DIN MILANO. FULGY: „BIA NU ERA AGITATĂ” + „O REZOLV EU!”

Citește și BAT CLOPOTELE DE NUNTĂ?! BIA KHALIFA ȘI FULGI SUNT GATA SĂ FACĂ PASUL CEL MARE. „NE CĂSĂTORIM”

Bia Khalifa: „M-au torturat”

Iubita lui Fulgy a continuat seria mărturisirilor, pe rețelele de socializare: „Omul a sărit pe mine, m-a bătut. Eram șocată. M-a jignit și m-a încătușat. Fulgy încă era la rând. Polițistul m-a bătut între timp și Fulgy a reușit să prindă doar partea în care mă aruncau pe jos, mă ridicam, eu ziceam doar «au», pentru că mi-au strâns cătușele mai tare. Și nu mă trăgeau în sus, de umeri, mă trăgeau de mâini. (…) M-au târât într-o cameră, m-au tras și acolo m-au pipăit, m-au bătut, m-au aruncat pe o canapea, am cerut apă și nu mi-au dat. (…) Mi-au rupt-o de două ori (n.r. brățara de la mână). Plângeam, mi s-a lipit părul de față și mă gâdila lacrima pe față și nu puteam de cătușe să-mi dau părul de pe față. Mi s-a lipit părul de plâns și ăștia râdeau”.

Citește și FULGY, DISTRUS DUPĂ CERTURILE CU BIA KHALIFA: „PLÂNGÂND, TE VOI…”

Bia Khalifa continuă seria dezvăluirilor: „Au scrumat pe mine”

Bia Khalifa a mărturisit că a mers și la INML, pentru a-și scoate certificat medico-legal. În plus, a continuat să detalieze ce a pățit, în aeroport.

„Nu am fost agresivă deloc. Tot ce spuneam eu era că mă doare, că m-au strâns, m-au bătut, un obsedat sexual s-a apucat să mă atingă. M-a aruncat pe o canapea și am dat cu capul super tare, câtea secunde nu am mai văzut absolut nimic, după care s-au apucat să dea în mine. (…) Nu e normal ce se întâmplă. M-au torturat, nu erau camere de filmat. Deci nu am făcut nimic, nu m-am agitat. Nu m-au prins cu nimic. Faza a fost după ce mi-au dat pașaportul”, a mai spus Bia.

„Am fost bătută, torturată, privată de telefon, de libertate, am fost atinsă și n-am reușit să iau legătura cu nimeni. (…) Fulgy a sunat poliția, (…) iar dacă el nu suna, eu eram încă acolo. (…) Ei au fumat și au scrumat pe mine”, a mai spus Bia. Declarațiile pot fi urmărite în videoclipul postat mai sus, în articol.

Sursă foto & video: Instagram, CANCAN.RO