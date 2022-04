VIDEO Ce spune Crin Antonescu despre situația lui Băsescu: „Este convingerea mea: dacă acest dosar apărea în 2009, în campania electorală, domnul Băsescu lua…”

Crin Antonescu, politician și istoric, a fost invitatul lui Marius Tucă într-o ediție specială, transmisă live de Gândul. Acesta a vorbit, voalat și diplomat, despre situația actuală a lui Traian Băsescu și a Elenei Udrea, punctând faptul că nu se bucură de răul altuia, dar că nici nu-i plac dramoletele. Concluzia fostului președinte al PNL este una deschisă: Băsescu ne-a reprezentat ca națiune pentru că oamenii l-au votat.

„M. Tucă: Apropo, cum ai găsit Cotroceniul atunci când ai fost președinte interimar?

C. Antonescu: Majoritatea, normal. Cine erau acolo? Erau niște oameni care lucrau la protocol, erau atunci, sunt și acuma, niște profesioniști. S-au purtat foarte normal. Erau niște militari care asigurau paza obiectivului, SPP, armata…

M. Tucă: Cum comentezi ce se întâmplă cu Udrea, cu Băsescu?

C. Antonescu: Eu nu am cum să mă bucur când cineva – oricât de vinovat, ceea ce nu știu dacă este cazul sau nu – nu pot să mă bucur. Nu pot să diger nici dramolete cum este lăsat pe drumuri Traian Băsescu. Pentru că, dacă sunt lucruri incorecte, abuzive, aberante în justiția din România, nu le-am făcut eu. Nu am pus în viața mea niciun procuror, niciun judecător. Deci să-și răspundă singuri dacă ceva nu este în regulă.

Nu îmi place și nu mi-aș dori să văd pe nimeni la pușcărie. Dar este bine pentru istorie să nu ne emoționăm atât de tare doar atunci când personaje cunoscute, și care sunt foarte puternice, sunt în oarecare încurcătură. Pentru că sunt oameni care au făcut pușcărie multă, alții sunt în pușcărie, alții au murit în pușcărie. Și nu sunt convins că au fost băgați pe drept toți ăstia. Și poate că domnul Băsescu știe mai multe despre astea.

M. Tucă: Știai că a fost turnător?

C. Antonescu: E o tristețe totuși în istoria asta a noastră contemporană. Este convingerea mea că dacă acest dosar apărea în 2009, în campania electorală- ceea ce nu se putea – domnul Băsescu lua plus/minus 10.000 aceleași voturi. Dar asta nu este problema lui Traian Băsescu, este problema noastră ca națiune. Și, orice am spus, acest om prin votul majorității ne-a reprezentat ca națiune. Acuma, când nu prea ne place, să ne gândim că omul ăla, nu a venit cu tancurile, ne-a reprezentat că l-am votat.”

