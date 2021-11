VIDEO. Cum arată casa în care a trăit Petrică Mâțu Stoian. A locuit aici timp de 15 ani

Petrică Mâțu Stoian și-a petrecut ultimii ani din viață într-o vilă din Craiova. Puțini, însă, sunt cei care știu că artistul locuia împreună cu impresarul și regretata lui soție.

După ce și-a făcut debutul în cadrul emisiunii ”Tezaur Folcloric”, fiind descoperit chiar de renumita Mărioara Murărescu, Petrică Mâțu Stoian a participat la numeroase festivaluri de folclor si a câștigat numeroase premii.

Era angajat din 1955 la Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului" din Târgu-Jiu. Repertoriul lui era compus din cântece folclorice de veselie, tradiții de nuntă sau de înmormântare și doine populare transmise din generație în generație.

Impresarul Constantin Gușman și soția acestuia reprezentau o a doua familie pentru Petrică Mâțu Stoian. Puțini, însă, sunt cei care știu că artistul locuia în casa lor de aproximativ 15 ani. Maria Gușman s-a stins din viață în luna iulie a acestui an, iar moartea ei l-a măcinat îndelung pe Petrică Mâțu Stoian. Pe lângă faptul că îi era precum o rudă, Maria Gușman se ocupa și de imaginea artistului.

După moartea ei, cântărețul de muzică populară a decis să își facă loc de veci în cimitirul Ungureni, chiar lângă cavoul Mariei Gușman.

Colegii de breaslă sunt în stare de șoc

De câteva zile, artistul urma un tratament post-COVID la o clinică privată din Caraș-Severin. Starea lui de sănătătate, însă, s-a deteriorat rapid. Tușea cu sânge, iar sâmbătă dimineață a fost transportat la Spitalul de Urgență din Reșița acolo unde s-a și stins din viață.

Familia și colegii de breaslă ai lui Petru Mâțu Stoian sunt în stare de șoc. Nu pot accepta faptul că artistul s-a stins din viață. Elena Merișoreanu a mărturisit că artistul era o fire dinamică și nu știa să aibă probleme grave de sănătate.

”Vai de capul meu, nu mai pot! Plâng de nu mai am voce! Am vorbit curând cu el, venea la toate evenimentele din familia mea. Venea de la Craiova și zice: ‘Pentru Lenuța mea sa nu vin eu?’ Astăzi am fost sărbătorită de Radio Iași și trebuia sa intre și el, dar în emisiune am aflat că mi-a transmis prin mesaj gândurile lui. La final am întrebat de ce nu a intrat el să îmi transmită. Atunci am aflat că e în spital, face recuperare și nu se simte prea bine.