(VIDEO) Regăsire emoţionantă după 24 de ani. Doi frați adoptați din România s-au întâlnit pentru prima oară

Doi frați adoptați din România s-au regăsit după 24 de ani. Fratele adoptat în America și sora adoptată în Italia s-au întâlnit și îmbrățișat recent pentru prima dată. Ei au petrecut câteva zile împreună și s-au bucurat pe deplin de frumoasa regăsire. Înregistrarea momentului întâlnirii a fost postată pe pagina de Facebook Copiii niciodată uitați ai României.

"Numele meu românesc a fost ASAN DANIELA, născută la data de 1 Iulie 1993 în Mangalia județul CONSTANȚA. La 4 luni am fost despărțită de părinții mei biologici și, cu puțin timp înainte de împlinirea vârstei de un an, am fost adoptată de o familie minunată din Italia. Sunt în căutarea mamei, pe atunci numită MECIC CARMEN și a tatălui, ASAN MIRCEA.

Fratele adoptat în America și sora adoptată în Italia, s-au întâlnit și îmbrățișat recent pentru prima dată!! Au petrecut câteva zile împreună și s-au bucurat pe deplin de frumoasa regăsire. Mulțumim tuturor implicați în aceste frumoase și emoționante povești de viață!!!

Din documentele mele de adopție reiese că părinții mei locuiau în județul OLT, undeva în apropierea orașului SLATINA sau CORABIA. De asemenea se mai știe că aveam o soră numită ASAN SIMONA, născută în anul 1992. Îmi doresc așa de mult să-i găsesc!

Vă rog foarte mult să DISTRIBUIȚI anunțul meu, poate va ajunge să fie văzut și de rudele mele!! Vă mulțumesc tuturor și abia aștept să văd ce urmează a se întâmpla”, a postat tânăra pe un site de socializare. Anunțul ei a fost văzut însă de mama adoptivă a… fratelui de care nu știa până atunci.

Cum a fost posibilă regăsirea

„Sunt mama adoptivă a doi minunați băieți adoptaţi din România, MECIC FLORIN CLAUDIU, născut în Corabia în anul 1995 și ALEX ZOLTAN ASZLATI, născut în Satu Mare în anul 2000. La începutul lunii aprilie am găsit această pagină și fără nici o ezitare am cerut ajutor în găsirea familiilor lor biologice. Imediat după submiterea informațiilor, mi s-a spus cum că anul trecut pe această pagină a ajuns și o tânără adoptată în Italia, la fel în căutarea familiei sale biologice. Era sora biologică a fiului nostru Florin.

Imediat a urmat contactul între frați, bucuria lor a fost imensă și greu de descris. Câteva zile mai târziu am găsit și familia fiului adoptat din Satu Mare, ce mari emoții și bucurii am trăit cu toții!! Găsirea ambelor familii ne-a adus o mare liniște și pace sufletească!

Acum, în sfârșit, cunoaștem trecutul și originile copiilor noștri. Văzând frumoasele legături între copiii și familiile lor am început imediat organizarea vizitei noastre în România și Italia. Acum suntem aici cu familiile lor trăind momente pe care nici noi şi nici copiii noștri nu vor uita vreodată”, a povestit mama adoptivă a fratelui Danielei.