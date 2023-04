VIDEO | Toți au zis că e Denisa Răducu. Fanii regretatei artiste au rămas fără replică când au văzut-o pe Mariana

Nu demult, pe rețelele de socializare a apărut o tânără care seamănă izbitor cu regretata Denisa Răducu. Mariana, așa se numește femeia care a reușit să provoace controverse în mediul online, prin postările ei. Admiratorii cântăreței care s-a stins din viață în urmă cu mai bine de 6 ani nu au putut trece cu vederea asemănarea izbitoare dintre cele două și au luat cu asalt secțiunea de comentarii de pe contul de TikTok al celei care îi este sosie artistei.

Mariana primește atenție și mii de aprecieri pentru clipurile video pe care le publică pe TikTok, unele fiind realizate chiar pe celebrele melodii ale Denisei Răducu. Fanii au rămas șocați atunci când i-au analizat tinerei profilul și nu a durat mult până când și-au dat seama că este chiar sosia regretatei maneliste.

Internauții au făcut o mulțime de remarci privind asemănarea uluitoare dintre Mariana și Denisa, iar unii au mărturisit că pentru o fracțiune de secundă, au avut impresia că regretata artistă a revenit la viață.

„Pentru o secundă, am crezut că e Denisa” / „Mi s-a făcut pielea de găină. Semeni izbitor”/ „O vedeam pe Denisa”/ „Nu îmi vine să cred că există o astfel de asemănare”/ „E sosia Denisei”/ „E un miracol”/ „Doamne, nu se poate așa ceva”/ „Incredibil ce văd”/ M-am cutremurat din toate încheieturile când am văzut-o”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților surprinși de asemănarea dintre cele două.

Tatăl Denisei Răducu, răpus de durere chiar și după 6 ani de la moartea fiicei sale

Chiar și după 6 ani de la moartea fiicei sale, tatăl Denisei Răducu este încă devastat de durere. Nu demult, acesta a dezvăluit că vizitează mormântul fiicei sale o dată la 2 zile și că are în toata casa tablouri cu fiica sa. Durerea pe care o simt părinții este nemărginită și își amintesc cu groază de tragicul sfârșit pe care l-a avut regretata artistă.

„Ce să fac? Sunt cu serviciul, cu casa, cu ale mele. Nu am cum să trec niciodată peste moartea fiicei mele. Au trecut cinci ani și jumătate, de atunci, foarte greu, inexplicabil de greu. De când s-a întâmplat tragedia asta…din două în două zile merg la cimitir la ea să îi aprind o lumânare pentru că îmi este frică să nu ia cavoul foc…știți

povestea cu cavoul care i-a luat foc după ce a fost înmormântată, în primul an de la o lumânare, nu? A fost un șoc pentru mine! Mi se rupe inima de dorul fiicei mele, dar nu am ce să fac, trebuie să accept viața asta care nu este de multe ori corectă.

Atunci când merg la cimitir la ea nu îi fac poze la mormânt pentru că nu pot să le am în telefon. Mi se rupe sufletul dacă găsesc așa imagini cu ea în telefon. Am tablouri cu Denisa în casă, atunci când era bine, era pe scenă, era veselă și aranjată. Nu îmi doresc să am imaginea ei altfel”, a declarat Emilian Răducu pentru Click.ro.

