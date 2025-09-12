Viitoare amenzi de 5.000 de lei pentru români. Noul proiect pe care autoritățile tocmai l-au propus

Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică un proiect care vizează creșterea substanțială a amenzilor pentru aruncarea pe jos a ambalajelor, cât și pentru toaletarea neautorizată a copacilor.

Românii care aruncă ambalaje pe jos ar putea primi o amendă usturătoare din partea autorităților. Acestea propun modificarea și completarea Normelor de Protecție a Spațiilor Verzi din Capitală, în încercarea de a împiedica oamenii să mai arunce pe jos tot felul de lucruri. Noile sancțiuni ar putea fi de 50 de ori mai mari decât cele din acest moment.

Viitoare amenzi de 5.000 de lei pentru români

Autoritățile intenționează să întărească semnificativ măsurile de protecție a spațiilor verzi și să mărească drastic amenzile întrucât „actualele valori nu au avut efect de prevenție”. Așadar, defrișarea neautorizată a copacilor, toaletarea sau transplantarea neautorizată, distrugerea mobilierului urban, deteriorarea aleilor sau a căilor de acces ar putea fi sancționate cu amenzi mult mai mari decât în prezent.

Pentru persoanele fizice, amenzile ar putea crește de la 50-100 de lei, la 3.000-5.000 de lei. Pentru persoanele juridice, amenzile ar putea crește de la 1.000-5.000 de lei, la 3.000-5.000 de lei. Autoritățile speră ca acest proiect să protejeze mult mai eficient spațiile verzi din Capitală.

O altă schimbare propusă în proiectul aflat în dezbatere publică vizează eliminarea interdicției generale privind accesul persoanelor fizice pe spațiile verzi din parcurile și grădinile publice din Capitală. Autoritățile speră că această modificare, alături de noile măsuri, va contribui la o mai bună protejare a zonelor verzi din București.

Noile amenzi propuse sunt considerabil mai mari, deoarece valorile actuale, mult mai reduse, nu au un efect de prevenție așa cum se așteptau autoritățile din Capitală. Așadar, în cazuri grave de încălcare a regulilor, amenzile ar putea ajunge până la 5.000 de lei pentru persoanele fizice.

