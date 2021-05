Viitorul bate liderul din play-out și scapă de emoții: „Suntem fericiți!”

Viitorul Constanţa a învins-o pe Chindia Târgovişte cu scorul de 2-0 (0-0), la Buzău, într-un meci din etapa a opta a play-out-ului Ligii 1. Dobrogenii s-au impus prin golurile marcate de Aurelian Chiţu (min.55) şi Jo Santos (min.84).

„Suntem fericiți, pentru că sunt puncte extrem de importante, dar normal că bucuria noastră va dura până mâine când trebuie să ne gândim cum să refacem jucătorii fizic și mental pentru următorul joc la fel de greu și important cum au fost și cele de până acum. Toată lumea știa că trebuia să împingem lucrurile dacă vrem să câștigăm jocul și cred că am fost mai concreți în repriza a doua, am reușit să trimitem mai multe mingi spre poartă. Totul e bine când se termina cu bine și cred eu că orice probleme au fost vor fi remediate. Le vom analiza să nu se mai întâmple. Am vrut mai mult, era și normal, și am meritat victoria”, a declarat Cătălin Anghel, antrenorul principal al formației Viitorul Constanța.

Pentru Chindia Târgoviște aceasta a fost primul eșec în play-out, târgoviștenii fiind pe primul loc cu 35 de puncte. De partea cealală, Viitorul Constanța a urcat pe locul 4 cu 29 de puncte.

Program etapa 8 play-out Liga 1

Chindia – Viitorul 0-2

Sâmbătă, 15 mai

ora 14:00 Poli Iași – FC Hermannstadt

ora 16:30 Astra – FC Voluntari

Duminică, 16 mai

ora 14:00 UTA – Gaz Metan

ora 16:30 FC Argeș – Dinamo

Clasamentul play-out-ului din Liga 1

1 Chindia Târgoviște 35 pct.*

2 FC Argeș 31

3 Gaz Metan 29*

4 Viitorul 29*

5 UTA 28*

6 Dinamo 27*

7 Astra 24

8 FC Voluntari 2

9 Poli Iași 20*

10 FC Hermannstadt 20

*) echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte